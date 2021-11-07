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После смерти беременной женщины поляки массово протестуют против запрета абортов

Воскресенье, 7 ноября 2021, 10:18
Фото rmf24.pl

Десятки тысяч человек в субботу, 6 ноября, вышли на улицы около 70 польских городов в память о погибшей Изабеле. Она умерла в результате септического шока в больнице, поскольку ее лишили права сделать аборт, несмотря на проблемную беременность и смертельные, опасные поражения плода.

Источник: DW

Детали: Молодая женщина по имени Изабела умерла в сентябре, но о ее смерти стало широко известно в Польше только на прошлой неделе. Врачи в больнице оттягивали прерывание беременности, несмотря на то, что плод имел дефекты, включая недостаток амниотической жидкости, что было несовместимо с жизнью.

Самая массовая акция протеста состоялась в Варшаве, где десятки тысяч людей с фотографиями умершей скандировали: "Ни одной больше" и требовали от власти смягчить законодательство по поводу абортов.

Изабела
Изабела
Скрин с видео

По словам адвоката семьи умершей Йоланты Будзовской, именно строгие ограничения по поводу абортов в Польше стали причиной смерти Изабелы.

Предыстория: 30-летняя Изабела попала в больницу на 22-й неделе беременности после преждевременного отхода околоплодных вод в конце сентября. По словам Будзовской, "врачи ждали смерти плода" вместо экстренного прерывания беременности, что могло спасти жизнь женщины.

По словам адвоката, Изабела стала первой жертвой почти полного запрета абортов в стране. У умершей остались 9-летний ребенок и муж.

Изабела
Изабела
Скрин с видео

После смерти Изабеллы в больнице Пщины отстранили двух врачей, а прокуратура города начала расследование. Польские власти отвергают обвинения в смерти женщины из-за законодательных ограничений в отношении абортов.

В январе 2021 года в Польше вступил в силу почти полный запрет на аборты. Согласно решению Конституционного суда, повлекшего массовые уличные протесты по всей стране, прерывание беременности из-за патологии плода является незаконным. Официально аборт возможен только в случае изнасилования или инцеста, или при опасности для жизни или здоровья матери. Как и кто должен решать уровень опасности, четко не определено, в случае Изабеллы врачи констатировали, что отошли воды, но в акушерстве это не приводит к смерти роженицы.

В больнице, где произошла трагедия, заявили, что прокуратура расследует дело, однако "все медицинские решения были приняты с учетом действующих в Польше правовых положений и стандартов поведения".

Жесткие ограничения абортов поддерживает руководство правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) и католическая церковь Польши.

Темы: Польшамитингиправа человека
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