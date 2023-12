После смерти беременной женщины поляки массово протестуют против запрета абортов

Десятки тысяч человек в субботу, 6 ноября, вышли на улицы около 70 польских городов в память о погибшей Изабеле. Она умерла в результате септического шока в больнице, поскольку ее лишили права сделать аборт, несмотря на проблемную беременность и смертельные, опасные поражения плода.

Источник: DW

Детали: Молодая женщина по имени Изабела умерла в сентябре, но о ее смерти стало широко известно в Польше только на прошлой неделе. Врачи в больнице оттягивали прерывание беременности, несмотря на то, что плод имел дефекты, включая недостаток амниотической жидкости, что было несовместимо с жизнью.

Самая массовая акция протеста состоялась в Варшаве, где десятки тысяч людей с фотографиями умершей скандировали: "Ни одной больше" и требовали от власти смягчить законодательство по поводу абортов.

Thousands of people spent over four hours matching through central Warsaw following the death of one woman. Protests were also held in a number of towns & cities across Poland under the #NotOneMore#anijednejwiecej banner. @gazeta_wyborcza covered Warsaw:https://t.co/zcye9QfrSG