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В Италии вынесли первые приговоры в масштабном процессе против мафии: 70 осужденных

Воскресенье, 7 ноября 2021, 12:03
Суд над членами клана "Ндрангета", фото AFP/Getty Images

В Италии суд вынес первые приговоры в крупнейшем за последние 30 лет судебном процессе против мафии, 70 из них – обвинительные.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: Перед судом предстали 355 членов клана "Ндрангета", мощнейшей мафиозной группировки Италии. Процесс проходил в специально оборудованном зале суда в городе Ламенция-Терме в Калабрии, регионе, где мафиозный клан, как считается, имеют наиболее значительное влияние. Процесс начался в январе 2021 года и продлится всего 2 года, а возможно и дольше.

В субботу 6 ноября судья Клаудио Парис зачитал решения относительно 91 подсудимого. 70 из них оказались обвинительными, остальных 21 оправдали. Эти подсудимые избрали ускоренную процедуру разбирательства.

Шесть из осужденных получили максимальные сроки, о которых просили прокуроры – 20 лет лишения свободы. Среди них 62-летний Паскуале Галлоне, считающийся "правой рукой" лидеров Луиджи Манкузо и Грегорио Ниглиа.

"Ндрангета" считается самым мощным мафиозным кланом в мире. Он постепенно набрал силу после того, как другой крупный судебный процесс в 80-х годах нанес удар сицилийскому клану Cosa Nostra.

Прокуроры считают, что клан контролирует большую часть контрабанды кокаина в Европу, а частью организации могут быть около 150 семей и около 6000 пособников только в Калабрии.

Большинство приговоров касаются покушений на убийства, отмывания денег, наркоторговли, вымогательства, незаконного владения оружием.

Манкузо, которого считают боссом "Ндрангеты", и предположительно его помощника экс-сенатора Джанкарло Питтели будут судить в более долгих процессах в последующие годы.

Темы: Италиясуд
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