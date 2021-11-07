Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Италии вынесли первые приговоры в масштабном процессе против мафии: 70 осужденных

Воскресенье, 7 ноября 2021, 11:03
В Италии вынесли первые приговоры в масштабном процессе против мафии: 70 осужденных
Суд над членами клана "Ндрангета", фото AFP/Getty Images

В Италии суд вынес первые приговоры в крупнейшем за последние 30 лет судебном процессе против мафии, 70 из них – обвинительные.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: Перед судом предстали 355 членов клана "Ндрангета", мощнейшей мафиозной группировки Италии. Процесс проходил в специально оборудованном зале суда в городе Ламенция-Терме в Калабрии, регионе, где мафиозный клан, как считается, имеют наиболее значительное влияние. Процесс начался в январе 2021 года и продлится всего 2 года, а возможно и дольше.

В субботу 6 ноября судья Клаудио Парис зачитал решения относительно 91 подсудимого. 70 из них оказались обвинительными, остальных 21 оправдали. Эти подсудимые избрали ускоренную процедуру разбирательства.

Шесть из осужденных получили максимальные сроки, о которых просили прокуроры – 20 лет лишения свободы. Среди них 62-летний Паскуале Галлоне, считающийся "правой рукой" лидеров Луиджи Манкузо и Грегорио Ниглиа.

"Ндрангета" считается самым мощным мафиозным кланом в мире. Он постепенно набрал силу после того, как другой крупный судебный процесс в 80-х годах нанес удар сицилийскому клану Cosa Nostra.

Прокуроры считают, что клан контролирует большую часть контрабанды кокаина в Европу, а частью организации могут быть около 150 семей и около 6000 пособников только в Калабрии.

Большинство приговоров касаются покушений на убийства, отмывания денег, наркоторговли, вымогательства, незаконного владения оружием.

Манкузо, которого считают боссом "Ндрангеты", и предположительно его помощника экс-сенатора Джанкарло Питтели будут судить в более долгих процессах в последующие годы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Италиясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Италия
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Последние новости
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
Все новости...
Реклама: