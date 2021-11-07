Украина осудила покушение на премьера Ирака
Воскресенье, 7 ноября 2021, 19:45
Украина осудила покушение на премьер-министра Ирака Мустафу Аль-Кадими.
Источник: МИД Украины
Дословно: "В Украине решительно осуждают покушение на премьер-министра Республики Ирак Мустафу Аль-Кадими, совершенное 7 ноября.
Убеждены, что подобные акты террора и насилия не помешают воплощению стремлений иракского народа и не остановят усилия его правительства по развитию суверенного, демократического и преуспевающего государства".
Детали: В МИДе призвали политические силы Ирака к сдержанности, продолжению диалога и обеспечению реализации воли иракского народа, которая нашла свое отражение в результатах недавних парламентских выборов.
Предыстория:
- Беспилотник со взрывчаткой атаковал резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадхими в укрепленной Зеленой зоне Багдада. Премьер не пострадал.
- Западные дипломаты в Зеленой зоне, где находятся правительственные постройки и иностранные посольства, заявили, что слышали взрывы и стрельбу в этом районе. Два чиновника рассказали, что в резиденции произошел по крайней мере один взрыв.
Украинская правда