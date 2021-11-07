Украина осудила покушение на премьера Ирака

Украина осудила покушение на премьер-министра Ирака Мустафу Аль-Кадими.

Источник: МИД Украины

Дословно: "В Украине решительно осуждают покушение на премьер-министра Республики Ирак Мустафу Аль-Кадими, совершенное 7 ноября.

Убеждены, что подобные акты террора и насилия не помешают воплощению стремлений иракского народа и не остановят усилия его правительства по развитию суверенного, демократического и преуспевающего государства".

Детали: В МИДе призвали политические силы Ирака к сдержанности, продолжению диалога и обеспечению реализации воли иракского народа, которая нашла свое отражение в результатах недавних парламентских выборов.

Предыстория: