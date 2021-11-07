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Украина осудила покушение на премьера Ирака

Воскресенье, 7 ноября 2021, 19:45
TOM BRENNER-POOL/GETTY IMAGES

Украина осудила покушение на премьер-министра Ирака Мустафу Аль-Кадими.

Источник: МИД Украины

Дословно: "В Украине решительно осуждают покушение на премьер-министра Республики Ирак Мустафу Аль-Кадими, совершенное 7 ноября.

Убеждены, что подобные акты террора и насилия не помешают воплощению стремлений иракского народа и не остановят усилия его правительства по развитию суверенного, демократического и преуспевающего государства".

Детали: В МИДе призвали политические силы Ирака к сдержанности, продолжению диалога и обеспечению реализации воли иракского народа, которая нашла свое отражение в результатах недавних парламентских выборов.

Предыстория:

  • Беспилотник со взрывчаткой атаковал резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадхими в укрепленной Зеленой зоне Багдада. Премьер не пострадал.
  • Западные дипломаты в Зеленой зоне, где находятся правительственные постройки и иностранные посольства, заявили, что слышали взрывы и стрельбу в этом районе. Два чиновника рассказали, что в резиденции произошел по крайней мере один взрыв.

Украинская правда
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