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Апелляция ВАКС ужесточила наказание для экс-чиновника "Укрзалізниці"

Понедельник, 8 ноября 2021, 18:22

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда ужесточила наказание для бывшего главы одного из предприятий "Укрзализныци" Александра Скорика.

Источник: пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС в комментарии "Украинской правде", пресс-релиз на сайте суда

Детали: Апелляционная палата подтвердила приговор судей первой инстанции и ужесточила наказание в виде взыскания с осужденного денег. Сначала приговор для бывшего председателя правления предприятия ЧАО "Киев-Днепровское МППЗТ" составил 4 года лишения свободы, штраф 17 тысяч гривен и лишение права занимать определенные должности сроком на 1 год.

Ходатайство об апелляции подали сторона защиты, прокуратура и вышеупомянутое предприятие, понесшее ущерб в результате деятельности Скорика.

Суд отказал прокурорам и осужденному, но частично удовлетворил жалобу предприятия - Скорик должен дополнительно уплатить компенсацию за нанесенный ущерб в размере почти 8,8 млн грн.

Чтобы гарантировать исполнение приговора, суд подтвердил арест имущества осужденного, которое наложил Соломенский районный суд г. Киева еще в 2017 году. Арест был наложен на часть трехкомнатной квартиры площадью 79 кв. м. и автомобиль Fiat 1991 года выпуска.

Украинская правда
Темы: УкрзализныцяАнтикоррупционный судкоррупциясуд
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