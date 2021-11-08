Зеленский подписал закон о статусе НАБУ

Президент Владимир Зеленский закон о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины, принятой Радой 19 октября.

Источник: Офис президента

Детали: В ОП напоминают, что документ устраняет противоречия между Конституцией и законом о НАБУ, определяя, что Бюро является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивающим гарантию независимости его работы.

Закон изымает норму, согласно которой НАБУ создает президент.

В законопроекте отмечается, что акты НАБУ не могут быть упразднены полностью или в отдельной части Кабинетом министров. Назначает и увольняет директора НАБУ Кабинет министров.

Устанавливается также, что Кабинет министров "исключительно при наличии оснований... принимает решение об увольнении директора Национального бюро с должности, если за него проголосовало не менее двух третей должностного состава Кабмина".

Конкурсный отбор на должность директора НАБУ организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек.