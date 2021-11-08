В ОПУ отреагировали на информацию о передаче Харьковщины на орбиту влияния Ярославского

В Офисе президента назвали "фейком и чепухой" информацию о передаче Харьковской области в орбиту влияния олигарха Александра Ярославского.

Источник: пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в видео-обращении и в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Никифорова: "И напоследок, чушь, которая не заслуживала бы отдельной реакции, но как мы уже исходим с сообщением, то не можем не вспомнить последние новости в СМИ, о том, что Офис президента якобы отдает Александру Ярославскому в орбиту какого-то влияния Харьковскую область.

Это полный фейк, который вообще не имеет никакого реального основания под собой.

Просьба к коллегам, которые ценят свою репутацию, отсеивать откровенно абсурдные слухи при подготовке новостей".

Детали: На уточняющие вопросы журналиста УП Никифоров отметил, что "фейк в том, что ОП планирует отдать Харьковщину под чей-то контроль".

Вместе с тем пресс-секретарь президента не опроверг информацию о том, что Степан Масельский, которого источники УП связывают с Ярославским, был в Офисе президента и рассматривался на должность главы ОГА.

Предыстория: 8 ноября УП со ссылкой на источники сообщала, что в ОПУ кандидатом на должность главы Харьковской ОГА рассматривают креатуру Ярославского.

Отмечается, что уже два кандидата на должность были на собеседовании в Офисе президента.