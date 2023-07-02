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В ОП рассказали, как восстанавливается водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 июля 2023, 18:13
В ОП рассказали, как восстанавливается водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС
иллюстративное фото Pixabay

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС в Никополе до сих пор система водоснабжения работает на 30%, в Кривом Роге вода подается почасово, а на Херсонщине людям раздают бутилированную воду.

Источник: замруководителя Офиса президента Алексей Кулеба в Telegram

Детали: Кулеба рассказал о ходе восстановления водоснабжения после подрыва дамбы Каховской ГЭС в Днепропетровской и Херсонской областях, а также восстановлении нарушенного из-за обстрелов водоснабжения в Донецкой области.

Так, на Днепропетровщине со 2 июля постепенно восстанавливается централизованная подача воды в Покрове. При этом в ближайшие дни содержание хлора в воде будет превышать привычное, но уже через неделю горожане смогут получить стабильную услугу водоснабжения.

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В Никополе система водоснабжения работает на 30%. Несмотря на вражеские обстрелы продолжается восстановление и модернизация всей системы. В течение 5 дней планируется восстановить подачу воды для всех жителей города.

"Будет вода в кранах и в городе Марганец. На это нужно немного больше времени - уже монтируется водопровод", - отметил Кулеба.

В Кривом Роге вода подается почасово. Продолжается строительства магистрального водопровода "Ингулец-"Южное" - масштабный проект, который позволит дать воду двум районам.

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Кроме того, в общины области постоянно подвозится вода.

На Херсонщине напряженная ситуация с поставками воды в Миловской общине, Нововоронцовской общине и городе Берислав. Продолжаются работы по скорейшему восстановлению полноценного водоснабжения в районе. Людям ежедневно раздается бутилированная вода - горожане уже получили около 40 тыс литров.

Также в течение следующей недели для Бериславщины будет установлен мобильный фильтр для очистки воды, мощностью до 30 тыс литров в сутки.

В городе Херсон, микрорайон Остров, централизованное водоснабжение подключено для технических нужд. "Через пару дней в кранах уже будет питьевая вода", - обещает Кулеба.

Он также рассказал, что продолжается восстановление водоснабжения в Донецкой области, где из-за постоянных обстрелов полноценно не работает система водоснабжения.

Из-за разрушенной в мае дамбы Карловского водохранилища в городе Покровск вода подается почасово. Также организован постоянный подвоз воды людям.

Восстановление водоснабжения из Карловского водохранилища планируется до середины июля.

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Темы: Каховская ГЭСводаОфис президента
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