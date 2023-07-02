В ОП рассказали, как восстанавливается водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС
Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС в Никополе до сих пор система водоснабжения работает на 30%, в Кривом Роге вода подается почасово, а на Херсонщине людям раздают бутилированную воду.
Источник: замруководителя Офиса президента Алексей Кулеба в Telegram
Детали: Кулеба рассказал о ходе восстановления водоснабжения после подрыва дамбы Каховской ГЭС в Днепропетровской и Херсонской областях, а также восстановлении нарушенного из-за обстрелов водоснабжения в Донецкой области.
Так, на Днепропетровщине со 2 июля постепенно восстанавливается централизованная подача воды в Покрове. При этом в ближайшие дни содержание хлора в воде будет превышать привычное, но уже через неделю горожане смогут получить стабильную услугу водоснабжения.
В Никополе система водоснабжения работает на 30%. Несмотря на вражеские обстрелы продолжается восстановление и модернизация всей системы. В течение 5 дней планируется восстановить подачу воды для всех жителей города.
"Будет вода в кранах и в городе Марганец. На это нужно немного больше времени - уже монтируется водопровод", - отметил Кулеба.
В Кривом Роге вода подается почасово. Продолжается строительства магистрального водопровода "Ингулец-"Южное" - масштабный проект, который позволит дать воду двум районам.
Кроме того, в общины области постоянно подвозится вода.
На Херсонщине напряженная ситуация с поставками воды в Миловской общине, Нововоронцовской общине и городе Берислав. Продолжаются работы по скорейшему восстановлению полноценного водоснабжения в районе. Людям ежедневно раздается бутилированная вода - горожане уже получили около 40 тыс литров.
Также в течение следующей недели для Бериславщины будет установлен мобильный фильтр для очистки воды, мощностью до 30 тыс литров в сутки.
В городе Херсон, микрорайон Остров, централизованное водоснабжение подключено для технических нужд. "Через пару дней в кранах уже будет питьевая вода", - обещает Кулеба.
Он также рассказал, что продолжается восстановление водоснабжения в Донецкой области, где из-за постоянных обстрелов полноценно не работает система водоснабжения.
Из-за разрушенной в мае дамбы Карловского водохранилища в городе Покровск вода подается почасово. Также организован постоянный подвоз воды людям.
Восстановление водоснабжения из Карловского водохранилища планируется до середины июля.
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Предыстория:
- Утром 6 июня стало известно, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.
- Плотина и машинный зал ГЭС были полностью разрушены. ГЭС восстановлению не подлежит.
- Подрыв россиянами ГЭС вызвал затопление ряда территорий, человеческие жертвы и экологическую катастрофу.
- 26 июня жителей Херсона предупреждали, чтобы они не пили воду из-под крана − в городе проходит дезинфекция водопровода, вода сейчас опасна для употребления.