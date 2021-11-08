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В ОПУ відреагували на інформацію про передачу Харківщини в орбіту впливу Ярославського

Понеділок, 8 листопада 2021, 19:16
В ОПУ відреагували на інформацію про передачу Харківщини в орбіту впливу Ярославського
сергій никифоров, скриншот

В Офісі президента назвали "фейком та нісенітницею" інформацію про передачу Харківської області в орбіту впливу олігарха Олександра Ярославського.

Джерело: прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у відеозверненні та в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Никифорова: "І наостанок, нісенітниця, яка не заслуговувала б окремої реакції, але як ми вже виходимо з повідомленням, то не можемо не згадати останні новини у ЗМІ, про те, що Офіс президента нібито віддає Олександру Ярославському в орбіту якогось впливу Харківську область.

Це повний фейк, який взагалі не має жодної реальної основи під собою.

Прохання до колег, які цінують власну репутацію, відсіювати відверто абсурдні чутки при підготовці новин".

Деталі: На уточнюючі запитання журналіста УП, Никифоров зазначив, що "фейк у тому, що ОП планує віддати Харківщину під чийсь контроль".

Разом із тим прессекретар президента не спростував інформацію про те, що Степан Масельський, якого джерела УП пов‘язують із Ярославським, був у Офісі президента та розглядався на посаду очільника ОДА.

Передісторія: 8 листопада УП з посиланням на джерела повідомляла, що в ОПУ кандидатом на посаду голови Харківської ОДА розглядають креатуру Ярославського.

Зазначається, що вже два кандидати на посаду були на співбесіді в Офісі президента.

Українська правда

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Теми: Офіс президентаЗеленськийЯрославськийХарківська область
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