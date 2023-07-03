ОП о визите Зеленского на саммит НАТО: Все зависит от ситуации на поле боя

Решение о визите президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе еще не принято, все будет зависеть от ситуации на поле боя.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии для "Суспільне"

Прямая речь Никифорова: "Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем из соображений безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя".

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Детали: Никифоров отметил, что решение еще не принято.

Он посоветовал журналистам "обратить внимание на заявления президента, он четко эти обстоятельства уже описывал" (при которых поедет на саммит – ред.).

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе (Литва) уже на следующей неделе, 11-12 июля.

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Ранее заместитель руководителя Офиса президента и дипломатический советник главы государства Игорь Жовква дал понять, что Зеленский приедет на саммит Североатлантического Альянса в Вильнюс только при условии, что Украина получит там четкую перспективу членства в НАТО.

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