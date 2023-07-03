Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ОП о визите Зеленского на саммит НАТО: Все зависит от ситуации на поле боя

"Украинская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 16:59
ОП о визите Зеленского на саммит НАТО: Все зависит от ситуации на поле боя
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Решение о визите президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе еще не принято, все будет зависеть от ситуации на поле боя.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии для "Суспільне"

Прямая речь Никифорова: "Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем из соображений безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя".

Реклама:

Детали: Никифоров отметил, что решение еще не принято.

Он посоветовал журналистам "обратить внимание на заявления президента, он четко эти обстоятельства уже описывал" (при которых поедет на саммит – ред.).

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе (Литва) уже на следующей неделе, 11-12 июля.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее заместитель руководителя Офиса президента и дипломатический советник главы государства Игорь Жовква дал понять, что Зеленский приедет на саммит Североатлантического Альянса в Вильнюс только при условии, что Украина получит там четкую перспективу членства в НАТО. 

Предыстория:

  • 30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявку на вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре, без ПДЧ. 
  • Пока украинская сторона будет ждать утверждения от всех членов Альянса, она предлагает реализовать предложения по гарантиям безопасности для Украины согласно Киевскому договору о безопасности. 
  • По данным СМИ, Великобритания, Франция, Германия и США якобы готовы предоставить гарантии безопасности для Украины в виде постоянной поддержки. 
  • Генсек НАТО Столтенберг заявлял, что вступление Украины в НАТО зависит от согласия всех 30-ти союзников.
  • Президенты 9 стран Центральной и Восточной Европы официально поддержали членство Украины в НАТО. Среди них – лидеры Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии. Также о поддержке вступления Украины в Альянс заявила Канада. В США же считают, что вступление Украины в НАТО "не ко времени".
  • В России настаивают, что евроатлантический курс украинской власти стал причиной российской агрессии против Украины, хотя именно нападение РФ побуждает Украину быстрее двигаться в НАТО.

Темы: НАТОЗеленскийОфис президентавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
НАТО
Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять
Столтенберг заявил, что не будет генсеком НАТО еще год
Генсек НАТО о контрнаступлении: Мы должны доверять украинцам
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: