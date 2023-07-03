ОП о визите Зеленского на саммит НАТО: Все зависит от ситуации на поле боя
Решение о визите президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе еще не принято, все будет зависеть от ситуации на поле боя.
Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии для "Суспільне"
Прямая речь Никифорова: "Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем из соображений безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя".
Детали: Никифоров отметил, что решение еще не принято.
Он посоветовал журналистам "обратить внимание на заявления президента, он четко эти обстоятельства уже описывал" (при которых поедет на саммит – ред.).
Саммит НАТО состоится в Вильнюсе (Литва) уже на следующей неделе, 11-12 июля.
Ранее заместитель руководителя Офиса президента и дипломатический советник главы государства Игорь Жовква дал понять, что Зеленский приедет на саммит Североатлантического Альянса в Вильнюс только при условии, что Украина получит там четкую перспективу членства в НАТО.
Предыстория:
- 30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявку на вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре, без ПДЧ.
- Пока украинская сторона будет ждать утверждения от всех членов Альянса, она предлагает реализовать предложения по гарантиям безопасности для Украины согласно Киевскому договору о безопасности.
- По данным СМИ, Великобритания, Франция, Германия и США якобы готовы предоставить гарантии безопасности для Украины в виде постоянной поддержки.
- Генсек НАТО Столтенберг заявлял, что вступление Украины в НАТО зависит от согласия всех 30-ти союзников.
- Президенты 9 стран Центральной и Восточной Европы официально поддержали членство Украины в НАТО. Среди них – лидеры Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии. Также о поддержке вступления Украины в Альянс заявила Канада. В США же считают, что вступление Украины в НАТО "не ко времени".
- В России настаивают, что евроатлантический курс украинской власти стал причиной российской агрессии против Украины, хотя именно нападение РФ побуждает Украину быстрее двигаться в НАТО.