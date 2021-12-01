Украинцев ждет потепление, но потом выскочит циклон

В Украине в ближайшие дни ожидается потепление, осадки - на северо-западе.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: В четверг в большинстве западных, северных и Винницкой областях небольшой мокрый снег с переходом в дождь. На остальной территории без осадков.

Ночью на дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в западных областях местами 1-3° тепла. Днем 4-9° тепла, на юге до +12°, в северо-восточной части 1-6°.

В Карпатах снег и мокрый снег, метель, местами порывы ветра 20-25 м/с. Температура в течение суток 0-5° мороза.

В Киеве 2 декабря ночью небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла.

В пятницу в западных и северных областях небольшой снег и дождь, на дорогах местами гололедица. На Закарпатье и Прикарпатье значительные осадки, в горах - значительный снег. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днём 1-6° тепла.

На остальной территории страны без осадков, температура ночью 1-7° тепла, днём 6-12°, на юге до 15°.

Ветер юго-западный с переходом в северо-западной части на северо-западный, 7-12 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с.

В столице 3 декабря ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

Прямая речь Диденко: "В дальнейшем температура воздуха снова начнет снижаться, вспомнит, что уже – зима. Из ближайшей перспективы, для лучшей планировки дел, времени или прогулок: сложная, с осадками (дождь и снег) и сильным ветром, ожидается погода 6-7 декабря. Выскочит циклон.