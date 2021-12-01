Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Польша заявила об обстреле из пневматов фонарей на границе, вызывает военного атташе Беларуси

Среда, 1 декабря 2021, 13:26

Польша заявила о стрельбе из пневматического оружия по фонарям вдоль линии границы с территории Беларуси и из-за этого инцидента вызывает военного атташе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

Утром 1 декабря Минобороны Польши опубликовало заявление, что с белорусской территории стреляли по фонарям на линии границы и таким образом разбили их.

"Возле Тересполя фонари на столбах, установленные польскими военными на границе с Беларусью, были обстреляны. Фонари вывели из строя в результате выстрелов из пневматического оружия. Огонь велся с территории Беларуси", - заявило Минобороны.

Тересполь - польский приграничный городок, расположенный вплотную к белорусскому Бресту.

"Провокации белорусских служб абсолютно неприемлемы. Мы вызовем в Минобороны военного атташе Беларуси для объяснений", - заявил министр обороны Мариуш Блащак.

Напомним, Европейский Союз утвердил новый пакет санкций против режима Лукашенко за спровоцированный им миграционный кризис, он должен вступить в силу 2 декабря.

Темы: ПольшаБеларусь
powered by lun.ua
Главное сегодня

Реакция на санкции: у Лукашенко призвали "европейских политиков одуматься"

Кличко назвал новые цены на проезд в общественном транспорте Киева

Венедиктова наискала более 200 дел на бизнес Ахметова

ВИДЕОЭлектростанция Ахметова умалила масштаб аварии и не пустила проверку – СМИ

Новости 2 декабря: войска РФ и Украины, бюджет Украины на 2022 год

ЕС расширил санкции против режима Лукашенко: в списке "Белавиа", судьи и пограничники

Все новости...
Польша
Более половины поляков считают реальной угрозу российского вторжения в Украину
Польша предупредила Украину, что атака на границе с Беларусью еще "весьма вероятна"
Премьер Польши раскритиковал Меркель за разговор с Лукашенко
Последние новости
04:52
Зеленский поговорил с Трюдо об усилении санкционного давления на Россию
04:28
Двери пока закрыты – Кулеба о присоединении Украины к НАТО
03:54
"Северный поток-2": на лоббирование против санкций потратили $7,4 млн – СМИ
02:53
Три компании США создадут космические станции, которые заменят МКС
01:55
Польша начнет в декабре Covid-вакцинацию детей с 5 лет
00:57
Из-за появления "омикрона" Байден объявил новый план борьбы с корнавирусом
00:25
Реакция на санкции: у Лукашенко призвали "европейских политиков одуматься"
23:37
Кличко назвал новые цены на проезд в общественном транспорте Киева
23:15
Венедиктова наискала более 200 дел на бизнес Ахметова
22:33
Меркель попрощалась с должностью канцлера: военные прошли маршем с факелами
Все новости...