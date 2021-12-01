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Польша заявила об обстреле из пневматов фонарей на границе, вызывает военного атташе Беларуси

Среда, 1 декабря 2021, 12:26
Польша заявила об обстреле из пневматов фонарей на границе, вызывает военного атташе Беларуси

Польша заявила о стрельбе из пневматического оружия по фонарям вдоль линии границы с территории Беларуси и из-за этого инцидента вызывает военного атташе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

Утром 1 декабря Минобороны Польши опубликовало заявление, что с белорусской территории стреляли по фонарям на линии границы и таким образом разбили их.

"Возле Тересполя фонари на столбах, установленные польскими военными на границе с Беларусью, были обстреляны. Фонари вывели из строя в результате выстрелов из пневматического оружия. Огонь велся с территории Беларуси", - заявило Минобороны.

Тересполь - польский приграничный городок, расположенный вплотную к белорусскому Бресту.

"Провокации белорусских служб абсолютно неприемлемы. Мы вызовем в Минобороны военного атташе Беларуси для объяснений", - заявил министр обороны Мариуш Блащак.

Напомним, Европейский Союз утвердил новый пакет санкций против режима Лукашенко за спровоцированный им миграционный кризис, он должен вступить в силу 2 декабря.

Темы: ПольшаБеларусь
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