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Россия начала военные учения вблизи украинских границ

Среда, 1 декабря 2021, 16:21
Россия начала военные учения вблизи украинских границ
Российский военный во время учений "Рубеж-2021" 9 сентября 2021 года. Фото: Getty Images

В России начались военные учения в Южном военном округе, граничащем на востоке с Украиной.

Источник: пресс-служба Южного военного округа РФ

Детали: Учения пройдут на 30 полигонах в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, Кубани, Ставропольском крае, временно оккупированном Крыму и Северном Кавказе.

В сообщении также отмечают, что будут привлечены российские военные базы в Южном Кавказе.

Кроме военнослужащих в воинских частях ЮВО, к учениям привлекли дополнительно еще свыше 10 тысяч военных из мотострелковых дивизий из других военных округов России.

Торжественный митинг к началу учений открыл замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров во временно оккупированном Севастополе.

Предыстория: 

  • Два американских издания сообщили о переброске российских войск на украинскую границу: The Washington Post 31 октября написали о сосредоточении войск, а Politico опубликовали спутниковые снимки от 1 ноября, на которых видно размещение техники у границ.
  • 11 ноября американское медиа Bloomberg из своих источников узнало, что США предупредили руководство Евросоюза о высоком риске полномасштабного вторжения России в Украину зимой.
  • 20 ноября свои доказательства подготовки в России вторжение опубликовали в New York Times.
  • Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал интервью 21 ноября изданию Military Times, в котором заявил, что Россия планирует захватить южные и восточные области Украины в конце января – начале февраля 2022 года. Наступление будет вестись с территории Беларуси, оккупированного Крыма и с востока.
  • 30 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что России придется отвечать на расширение НАТО, в частности, присоединение Украины. Он хочет получить юридические гарантии, что Украина не присоединится к военному союзу.

Украинская правда

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Темы: РосcиявойнаКрымУкраина
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