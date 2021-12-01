Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россия начала военные учения вблизи украинских границ

Среда, 1 декабря 2021, 17:21
Российский военный во время учений "Рубеж-2021" 9 сентября 2021 года. Фото: Getty Images

В России начались военные учения в Южном военном округе, граничащем на востоке с Украиной.

Источник: пресс-служба Южного военного округа РФ

Детали: Учения пройдут на 30 полигонах в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, Кубани, Ставропольском крае, временно оккупированном Крыму и Северном Кавказе.

В сообщении также отмечают, что будут привлечены российские военные базы в Южном Кавказе.

Кроме военнослужащих в воинских частях ЮВО, к учениям привлекли дополнительно еще свыше 10 тысяч военных из мотострелковых дивизий из других военных округов России.

Торжественный митинг к началу учений открыл замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров во временно оккупированном Севастополе.

Предыстория: 

  • Два американских издания сообщили о переброске российских войск на украинскую границу: The Washington Post 31 октября написали о сосредоточении войск, а Politico опубликовали спутниковые снимки от 1 ноября, на которых видно размещение техники у границ.
  • 11 ноября американское медиа Bloomberg из своих источников узнало, что США предупредили руководство Евросоюза о высоком риске полномасштабного вторжения России в Украину зимой.
  • 20 ноября свои доказательства подготовки в России вторжение опубликовали в New York Times.
  • Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал интервью 21 ноября изданию Military Times, в котором заявил, что Россия планирует захватить южные и восточные области Украины в конце января – начале февраля 2022 года. Наступление будет вестись с территории Беларуси, оккупированного Крыма и с востока.
  • 30 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что России придется отвечать на расширение НАТО, в частности, присоединение Украины. Он хочет получить юридические гарантии, что Украина не присоединится к военному союзу.

Украинская правда
Темы: РосcиявойнаКрымУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Эрдоган готов организовать диалог Путина и Зеленского, так как опасается войны

Украина о "нарушении границы" с Беларусью: пересечения не было

Байден будет говорить с Путиным об Украине, разговор состоится во вторник – Кремль

видео, фото, обновленоБеларусь обвинила украинских военных в "нарушении границы"

Борт "Аэрофлота" едва не столкнулся с самолетом ВВС США вблизи Крыма – росСМИ

Bild: План-максимум Кремля – две трети Украины, включая Киев

Все новости...
Росcия
Кулеба: Любые требования России к НАТО относительно членства Украины неправомерны
"Глумились над смертью российских десантников": в Беларуси задержали 11 человек
Лавров обвинил Украину в "наглом" отношении к РФ
Последние новости
23:38
Пушилин после съезда "Единой России" заявил, что хочет "диалога с Зеленским"
22:41
видео, фотоВ Индонезии произошло извержение вулкана
21:59
Эрдоган готов организовать диалог Путина и Зеленского, так как опасается войны
21:17
В афганском Кабуле может открыться совместная европейская дипмиссия
20:56
Вопреки ожиданиям России ВОЗ перенесла оценку "Cпутника V" на 2022 год
20:34
Германия получит нового канцлера на днях, СДПГ уже одобрила коалицию
19:56
фотоКоронавирус добрался до бегемотов
19:34
Нацгвардия пополнилась группой снайперов, обученных по стандартам НАТО
19:01
видеоВ Нидерландах прошла многотысячная акция против карантинных ограничений
18:51
СМИ: "открытое небо" с ЕС заработает не раньше января
Все новости...