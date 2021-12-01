Россия начала военные учения вблизи украинских границ

Российский военный во время учений "Рубеж-2021" 9 сентября 2021 года. Фото: Getty Images

В России начались военные учения в Южном военном округе, граничащем на востоке с Украиной.

Источник: пресс-служба Южного военного округа РФ

Детали: Учения пройдут на 30 полигонах в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, Кубани, Ставропольском крае, временно оккупированном Крыму и Северном Кавказе.

В сообщении также отмечают, что будут привлечены российские военные базы в Южном Кавказе.

Кроме военнослужащих в воинских частях ЮВО, к учениям привлекли дополнительно еще свыше 10 тысяч военных из мотострелковых дивизий из других военных округов России.

Торжественный митинг к началу учений открыл замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров во временно оккупированном Севастополе.

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