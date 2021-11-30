Путин прокомментировал данные о войсках РФ на границе с Украиной

Президент России Владимир Путин витиевато прокомментировал сообщения о российских войсках на границе с Украиной.

Источник: Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!", цитирует российское издание РИА "Новости", и российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года... Но, как видите, это не случилось.

Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать".

Детали: Путин также снова заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть "красной линией" для России.

Он заметил, что "Россия будет вынуждена создать нечто подобное в ответ на такую угрозу, если и дальше будет расширяться эта инфраструктура (НАТО)".

По словам президента РФ, несмотря на предупреждения и просьбы России инфраструктура НАТО подошла к ее границам. В качестве примера он привел системы ПРО в Польше и Румынии. В ответ на это, мол, РФ "вынуждена начать разработки гиперзвукового оружия".

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