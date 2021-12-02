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Covid-карта Европы стала почти полностью красной

Четверг, 2 декабря 2021, 15:13
Covid-карта Европы стала почти полностью красной
фото: эльдар сарахман, уп

На карте агентства ЕС по ситуации с коронавирусом в странах ЕС и Европейской экономической зоны все страны преимущественно красные и только две имеют желтые зоны.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​карту 2 декабря обнародовал Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний.

Карту обновляют еженедельно в четверг, оценивая ситуацию в странах по одинаковым критериям: 14-дневный показатель заболеваемости на 100 000 населения, количество тестов и доля положительных тестов среди всех сделанных.. 

 

По сравнению с прошлой неделей Франция и Швеция потеряли последние желтые зоны. Теперь они остались только на территории Италии и Испании, и их меньше, чем на прошлой неделе.

Польша окончательно перешла в темно-красную зону, как и Кипр, ранее маркированный красным. Темно-красная зона снова появилась на территории Франции, где показатели заражений приближаются к максимумам предыдущей волны.

Ситуация в Болгарии и Румынии, темно-красных ранее, продолжает улучшаться.

Красный цвет на карте обозначает зоны, где 14-дневный показатель заболеваемости составляет 200-500 на 100 000 населения или меньше, но положительных тестов среди всех сделанных более 4%.

В темно-красную зону попадают страны или районы, где показатель заболеваемости превышает 500 на 100 000 населения.

Как известно, в последние недели ряд стран Европы обновили рекорды заражений коронавирусом.

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Темы: Европакоронавирус
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