Вместо Порошенко в ГБР пришли адвокаты и депутаты
В Государственное бюро расследований, куда на 10:00 вызвали пятого президента Петра Порошенко, пришли его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань, а также народные депутаты от "Европейской солидарности".
Источник: видеотрансляция на Facebook-странице "Европейской солидарности"
Прямая речь адвоката Новикова: "Та повестка, которую разрекламировали определенные источники в Офисе генпрокурора, на 23 декабря, она не имеет юридической силы. Никто не обязывал Петра Порошенко являться на допрос или другие следственные действия.
Мы пришли, чтобы начать диалог с нашими процессуальными… назовем их так. Для них – за три дня с момента обнародования подозрения, ситуация складывается не лучшим образом. Они, как мы считаем, рассчитывали, что у них будет вин-вин ситуация: либо Порошенко появится, и они устраивают шоу "Порошенко в наручниках", либо Порошено не появляется – и есть шоу "Ах, какое печальное событие, мы теряем веру в людей".
Детали: По словам адвокатов, они пришли в ГБР, чтобы подать ряд ходатайств.
В ГБР также присутствуют депутаты от "Евросолидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе, Артур Герасимов, Ахтем Чийгоз и другие. Они заявили, что хотят подать заявление о преступлении.
В сообщении об уголовном правонарушении указывается, что при президенте Владимире Зеленском Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора.
Заявление о преступлении Зеленского и его окружения нардепы подали в Офис генпрокурора, ДБР и СБУ.
Что было раньше: Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Его вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко на это заявил, что вернется в Украину в первой половине января и тогда поговорят.
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Предыстория:
- Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что Администрация президента во времена правления Порошенко "могла играть ключевую роль" в организации поставок угля из ОРДЛО. Подобное заявление сделал глава Службы безопасности Иван Баканов.
- 12 ноября в рамках этого производства следователи ДБР сообщили о подозрении экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. После этого его вызвали на допрос по делу.
- 8 октября о подозрении по этому делу сообщили народному депутату Виктору Медведчуку.
- 24 сентября суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяру как подозреваемого в содействии террористам при поставках угля из временно оккупированных территорий.