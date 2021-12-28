Кива на шоу Скабеевой поддержал слияние Украины и России

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива выступил с речью на российском пропагандистском телешоу "60 минут" с ведущей Ольгой Скабеевой, в частности, поддержал возможное слияние Украины и России в одно государственное формирование.

Источник: эфир российского пропагандистского телеканала "Россия 24"

Прямая речь: "Россия профессионально, достаточно дипломатично, 8 лет назад – а я искренне сейчас говорю – вы сделали гамбит. Вы отдали тогда меньшее, но выиграли время.

Россия выиграла время, нарастила военную мощь, укрепила экономику и сегодня, через 8 лет, Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах на ту территорию (Украину – ред.), которая действительно, по-моему, должна находиться в одном союзе – в нашем славянском союзе.

Это – прекрасная политическая игра, которая заслуживает уважения: 8 лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а через 8 лет – вы пришли за всем".

Детали: Кива заявил, что считает Украину "колонией Запада", которую используют только для "выкачки ресурсов".

Нардеп от ОПЗЖ также похвалил президента Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова, что они, якобы, способствуют "объединению славян".

Кроме того, Кива осудил недавнее решение украинского правительства начать военный учет женщин по отдельным профессиям. Он прокомментировал, что так украинские власти, по его мнению, хотят запугать население и заставить поверить, что вскоре произойдет война с Россией.

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