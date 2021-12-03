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Польша начнет в декабре Covid-вакцинацию детей с 5 лет

Пятница, 3 декабря 2021, 00:55
Польша начнет в декабре Covid-вакцинацию детей с 5 лет
фото: МЗ

Польша намерена начать с середины декабря ковид-вакцинацию детей от 5 до 11 лет.

Источник: заместитель главы Минздрава Вальдемар Краска, цитирует Укринформ

Детали: По его словам, прививка детей в возрасте 5-11 лет начнется 13 декабря.

"Мы планируем, что к этому времени появится вакцина, предназначенная для этой возрастной группы", - сообщил замминистра.

Он добавил, что правительство также намерено ввести обязательное тестирование на COVID-19 в группах с высоким риском инфицирования. Речь идет, в частности, о медиках и педагогах.

За предыдущие сутки, 1 декабря, инфицировались коронавирусом 27 356 жителей Польши, умерли 502 больных. В настоящее время в больницах находятся более 21,5 тыс. человек с COVID-19.

С начала пандемии в Польше коронавирус обнаружили почти у 3,6 млн человек, 84,6 тыс. из них скончались.

Напомним: Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало разрешить использование вакцины от коронавируса Comirnaty от компаний BioNTech-Pfizer для детей 5-11 лет.

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Темы: Польшавакцинациядети
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