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37% взрослых украинцев полностью привиты против Covid-19

Пятница, 3 декабря 2021, 07:31
37% взрослых украинцев полностью привиты против Covid-19
Фото властей Днепра - adm.dp.gov.ua

Министерство охраны здоровья сообщает, что более 37% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни образца 2019 года.

Источник: МОЗ

Дословно: "Уже 43,8% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против Covid-19. 37,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! 

Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составлять 40%.

Более 25 миллионов прививок против Covid-19 сделано в Украине!".

Детали: С начала вакцинальной кампании привито 13 610 070 человек, из них получили одну дозу – 13 610 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 549 490 человек.

В общей сложности сделано 25 159 558 прививок.

2 декабря в Украине 206 710 человек были вакцинированы против Covid-19. Первую дозу вакцины получили 70 581 человек, вторую – 136 129 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019медицина
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