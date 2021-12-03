В Киеве могут ограничить вход в метро из-за футбола

Вечером 3 декабря могут ограничить вход на несколько центральных станций Киевского метро в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский".

Источник: КП "Киевский метрополитен" в Twitter

Дословно: "3.12 на НСК "Олимпийский" – матч "Шахтер" – "Львов" (начало в 17:00). Возможно ограничение на вход на станции "Олимпийская" перед началом игры, на станциях "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская" – после ее окончания".