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Криптомайнеры украли под Киевом электричества на миллионы гривен – СБУ

Пятница, 3 декабря 2021, 14:42
Криптомайнеры украли под Киевом электричества на миллионы гривен – СБУ
Иллюстративное фото, источник: AFP via Getty Images

Служба безопасности Украины разоблачила подпольную криптоферму неподалеку от Киева, которая незаконно отобрала электроэнергии более чем на 3,5 млн грн.

Источник: сайт СБУ

Детали: Установлено, что схему организовали три жителя Бучанского района. Для майнинга криптовалют они арендовали ангарное помещение, где и разместили специальное оборудование.

 
Фото с места событий
источник: СБУ

К электроподстанции подключились в обход счетчика, потому платили символически минимальные суммы.

Во время обыска в ангаре правоохранители изъяли специализированное оборудование на общую сумму более 6 миллионов гривен.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

 
Фото с места событий
источник: СБУ

Украинская правда
Темы: криптовалютаКиев
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