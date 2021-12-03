Данилов о возможном вторжении российских войск: Их здесь никто не ждет
Пятница, 3 декабря 2021, 20:35
Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что все украинское общество окажет решительный отпор российским войскам в случае вторжения.
Источник: пресс-служба СНБО
Прямая речь: "Они здесь никогда не победят. Наш народ свободен и способен дать агрессору адекватный ответ.
Залог победы – это не только мощная военная компонента. Когда будет сопротивляться все общество, у врага будет ноль шансов на победу".
Детали: Данилов отметил, что Россия совершает агрессию не только в военной плоскости, но и давлением по энергетике и дестабилизацией внутри страны.
Секретарь СНБО добавил, что не верит в победу России из-за готовности украинского войска к отпору и сплоченности международного сообщества.
Предыстория:
- Ранее Данилов говорил, что скопление войск на границе Россия использует, чтобы увеличить напряжение на переговорах. В начале ноября, когда появились первые сообщения о концентрации российских войск на границе, секретарь СНБО назвал эти данные "дезинформацией".
- Министр обороны Украины Алексей Резников на время вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что у украинской разведки есть данные о подготовке вероятного российского вторжения на конец января.
- США пообещали ввести решительные меры в случае вторжения для наказания агрессивных действий России .
- 1 декабря Россия начала военные учения вблизи украинских границ.
- Западная разведка предупредила о "высокой вероятности дестабилизации" в Украине со стороны России зимой.
Украинская правда