Данилов о возможном вторжении российских войск: Их здесь никто не ждет

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что все украинское общество окажет решительный отпор российским войскам в случае вторжения.

Источник: пресс-служба СНБО

Прямая речь: "Они здесь никогда не победят. Наш народ свободен и способен дать агрессору адекватный ответ.

Залог победы – это не только мощная военная компонента. Когда будет сопротивляться все общество, у врага будет ноль шансов на победу".

Детали: Данилов отметил, что Россия совершает агрессию не только в военной плоскости, но и давлением по энергетике и дестабилизацией внутри страны.

Секретарь СНБО добавил, что не верит в победу России из-за готовности украинского войска к отпору и сплоченности международного сообщества.

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