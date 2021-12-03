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Данилов о возможном вторжении российских войск: Их здесь никто не ждет

Пятница, 3 декабря 2021, 20:35

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что все украинское общество окажет решительный отпор российским войскам в случае вторжения.

Источник: пресс-служба СНБО

Прямая речь: "Они здесь никогда не победят. Наш народ свободен и способен дать агрессору адекватный ответ.

Залог победы – это не только мощная военная компонента. Когда будет сопротивляться все общество, у врага будет ноль шансов на победу".

Детали: Данилов отметил, что Россия совершает агрессию не только в военной плоскости, но и давлением по энергетике и дестабилизацией внутри страны.

Секретарь СНБО добавил, что не верит в победу России из-за готовности украинского войска к отпору и сплоченности международного сообщества.

Предыстория: 

  • Ранее Данилов говорил, что скопление войск на границе Россия использует, чтобы увеличить напряжение на переговорах. В начале ноября, когда появились первые сообщения о концентрации российских войск на границе, секретарь СНБО назвал эти данные "дезинформацией".
  • Министр обороны Украины Алексей Резников на время вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что у украинской разведки есть данные о подготовке вероятного российского вторжения на конец января.
  • США пообещали ввести решительные меры в случае вторжения для наказания агрессивных действий России .
  • 1 декабря Россия начала военные учения вблизи украинских границ.
  • Западная разведка предупредила о "высокой вероятности дестабилизации" в Украине со стороны России зимой.

Украинская правда
Темы: ДаниловРосcиявойна
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