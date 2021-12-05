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В районе ООС вторые сутки сохраняется "тишина"

Воскресенье, 5 декабря 2021, 17:59
фото пресс-центра ООС

Уже вторые сутки в районе Операции объединенных сил на Востоке Украины сохраняется режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС в сводке по состоянию на 17 часов

Дословно: "С начала суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано".

Детали: Отмечается, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Что предшествовало: Сутки 4 декабря на Донбассе также прошли без нарушений режима прекращения огня со стороны врага и без потерь среди украинских военнослужащих.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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