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В районі ООС другу добу зберігається "тиша"

Неділя, 5 грудня 2021, 17:59
фото пресцентру ООС

Вже другу добу в районі Операції об'єднаних сил на Сході України зберігається режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС у зведенні станом на 17 годину

Дослівно: "З початку доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано".

Деталі: Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ.

Що передувало: Доба 4 грудня на Донбасі також минула без порушень режиму припинення вогню з боку ворога та без втрат серед українських військовослужбовців.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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