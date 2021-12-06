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Возле Новоселовки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из пулеметов и гранатометов

Понедельник, 6 декабря 2021, 07:12
фото: штаб ООС

За сутки 5 декабря со стороны российских наемников зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы".

Детали: В сторону Новоселовки оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Что предшествовало: Сутки 4 декабря на Донбассе также прошли без нарушений режима прекращения огня со стороны врага и без потерь среди украинских военнослужащих.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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