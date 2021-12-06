Возле Новоселовки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из пулеметов и гранатометов
Понедельник, 6 декабря 2021, 06:12
За сутки 5 декабря со стороны российских наемников зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы".
Детали: В сторону Новоселовки оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Что предшествовало: Сутки 4 декабря на Донбассе также прошли без нарушений режима прекращения огня со стороны врага и без потерь среди украинских военнослужащих.
Украинская правда