Возле Новоселовки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из пулеметов и гранатометов

За сутки 5 декабря со стороны российских наемников зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы".

Детали: В сторону Новоселовки оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Что предшествовало: Сутки 4 декабря на Донбассе также прошли без нарушений режима прекращения огня со стороны врага и без потерь среди украинских военнослужащих.