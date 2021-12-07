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Автомобиль руководства Нацполиции Одесщины сбил женщину на переходе. Это пытались скрыть

Вторник, 7 декабря 2021, 12:40

Служебный автомобиль исполняющего обязанности заместителя начальника полиции Одесщины на пешеходном переходе сбил женщину.

Источник: сообщение ДБР, одесское издание "Думская"

Детали: Событие произошло 3 декабря. В ДБР указывают, что автомобиль Нацполиции проехал перекресток на красный сигнал светофора и сбил женщину. Думская указывает, что в салоне были и.о. заместителя начальника ГУНП Александр Гостищев и и. начальника одного из управлений ГУНП.

За рулем якобы был один из инспекторов управления патрульной полиции в Одесской области.

Дословно ДБР: "Водитель об инциденте не сообщил и не позволил врачам госпитализировать пострадавшую с места аварии, аргументировав, что самостоятельно доставит женщину в больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 УК Украины) сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению".

Темы: автоДТП
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