Россия стягивает танки, БМП и артустановки к линии разграничения – разведка
Украинские разведчики сообщают, что Россия вопреки договоренностям стягивает к линии столкновения на отдельных направлениях дополнительные самоходные артустановки, танки и боевые машины пехоты.
Источник: пресс-служба главного управления разведки Минобороны
Дословно: "Российская Федерация продолжает меры по недопущению стабилизации ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.
С этой целью командование оперативной группировки российских оккупационных войск усиливает подразделения вблизи линии столкновения по отдельным направлениям дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения".
Детали: Кроме того, на передовых позициях боевики увеличили количество снайперских пар.
Также со снайперами соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, не привлеченных к выполнению боевых задач, проводятся тренировочные сборы под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ.
Предыстория:
- Два американских издания сообщили о перебрасывании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало фото от 1 ноября в подтверждение этого.
- 11 ноября Bloomberg написал, что США сообщили союзникам из Евросоюза о том, что Россия может планировать вторжение в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со поставками энергоресурсов.
- В Министерстве обороны Украины сначала не подтвердили переброску российских войск к границе, а позже предположили, что контингент российских войск на границе с Украиной может вырасти в декабре-январе.
- Западная разведка предупредила о "высокой вероятности дестабилизации" Украины со стороны России зимой.
- Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил, что военные НАТО должны быть готовы к войне с Россией в связи с напряженностью в Восточной Европе, хотя РФ, по его мнению, не желает развязывать открытую "горячую войну", а может использовать более тонкие методы.