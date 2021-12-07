Россия стягивает танки, БМП и артустановки к линии разграничения – разведка

Украинские разведчики сообщают, что Россия вопреки договоренностям стягивает к линии столкновения на отдельных направлениях дополнительные самоходные артустановки, танки и боевые машины пехоты.

Источник: пресс-служба главного управления разведки Минобороны

Дословно: "Российская Федерация продолжает меры по недопущению стабилизации ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

С этой целью командование оперативной группировки российских оккупационных войск усиливает подразделения вблизи линии столкновения по отдельным направлениям дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения".

Детали: Кроме того, на передовых позициях боевики увеличили количество снайперских пар.

Также со снайперами соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, не привлеченных к выполнению боевых задач, проводятся тренировочные сборы под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ.

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