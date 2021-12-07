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Россия стягивает танки, БМП и артустановки к линии разграничения – разведка

Вторник, 7 декабря 2021, 12:47
Россия стягивает танки, БМП и артустановки к линии разграничения – разведка
ВОЙСКА РФ, ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Украинские разведчики сообщают, что Россия вопреки договоренностям стягивает к линии столкновения на отдельных направлениях дополнительные самоходные артустановки, танки и боевые машины пехоты.

Источник: пресс-служба главного управления разведки Минобороны

Дословно: "Российская Федерация продолжает меры по недопущению стабилизации ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

С этой целью командование оперативной группировки российских оккупационных войск усиливает подразделения вблизи линии столкновения по отдельным направлениям дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения".

Детали: Кроме того, на передовых позициях боевики увеличили количество снайперских пар.

Также со снайперами соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, не привлеченных к выполнению боевых задач, проводятся тренировочные сборы под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ.

Предыстория:

  • Два американских издания сообщили о перебрасывании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало фото от 1 ноября в подтверждение этого.
  • 11 ноября Bloomberg написал, что США сообщили союзникам из Евросоюза о том, что Россия может планировать вторжение в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со поставками энергоресурсов.
  • В Министерстве обороны Украины сначала не подтвердили переброску российских войск к границе, а позже предположили, что контингент российских войск на границе с Украиной может вырасти в декабре-январе.
  • Западная разведка предупредила о "высокой вероятности дестабилизации" Украины со стороны России зимой.
  • Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил, что военные НАТО должны быть готовы к войне с Россией в связи с напряженностью в Восточной Европе, хотя РФ, по его мнению, не желает развязывать открытую "горячую войну", а может использовать более тонкие методы.

Украинская правда

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Темы: разведкаДонбассРосcияоружиеВооруженные силы
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