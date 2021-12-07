Чаус заявляет, что потерял слух – заседание суда перенесено
В Высшем антикоррупционном суде 7 декабря должно было состояться заседание по делу экс-судии Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, обвиняемого в получении взятки в размере $150 тысяч. Заседание перенесли на неделю якобы из-за того, что Чаус потерял слух.
Источник: один из адвокатов Чауса Юрий Денисенко, которого цитирует "Суспільне", ЦПК
Прямая речь Денисенко: "Просим объявить перерыв, чтобы мой подзащитный посетил ЛОР институт, где бы ему сделали аудиометрию, потому что он ничего не слышит. Его надо диагностировать и назначить лечение.
Мы вчера собрались в офисе для работы, он громко говорил, сам себя не слышал. Надо, чтобы аудиометрия определила нужно ли ему терапевтическое или хирургическое вмешательство".
Детали: В ответ прокурор отметила, что вопрос со слухом Чауса тянется еще с досудебного расследования, поэтому не факт, что через две недели удастся что-то решить. Прокурор подчеркнула, что может говорить медленно и громко, чтобы обвиняемый все слышал.
В результате судьи решили отчасти удовлетворить просьбу защиты и отложить заседание на неделю.
ЦПК отмечает, что 7 декабря также должно было состояться подготовительное заседание по делу эксруководителя "Укрстроя" Максима Микитася. Слушание тоже было отложено, поскольку в суд не пришел его адвокат Артур Габриелян (адвокат сообщил "Украинской правде", что не пришел по состоянию здоровья). Следующее заседание было назначено на январь 2022 года.
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Предыстория:
- 9 августа 2016 детективы НАБУ поймали судью на взяточничестве, когда он прятал деньги в стеклянную банку. Однако судья вскоре покинул территорию Украины, пока народные депутаты медлил и с голосованием о лишении его судейского иммунитета.
- В 2017 году его нашли в Молдове, где он долгое время ожидал решения о предоставлении ему политического убежища.
- Весной 2021 года его похитили неизвестные в Кишиневе. После этого в сети начали появляться обращения самого Чауса, что он якобы хочет судиться по поводу его похищения.
- 30 июля экс-судья пришел в нижнем белье в сельский совет Мазуровки в Винницкой области. Судью забрали представители Службы безопасности в Киев.
- 4 августа Чаусу отправили под круглосуточный домашний арест.