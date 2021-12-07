Чаус заявляет, что потерял слух – заседание суда перенесено

В Высшем антикоррупционном суде 7 декабря должно было состояться заседание по делу экс-судии Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, обвиняемого в получении взятки в размере $150 тысяч. Заседание перенесли на неделю якобы из-за того, что Чаус потерял слух.

Источник: один из адвокатов Чауса Юрий Денисенко, которого цитирует "Суспільне", ЦПК

Прямая речь Денисенко: "Просим объявить перерыв, чтобы мой подзащитный посетил ЛОР институт, где бы ему сделали аудиометрию, потому что он ничего не слышит. Его надо диагностировать и назначить лечение.

Мы вчера собрались в офисе для работы, он громко говорил, сам себя не слышал. Надо, чтобы аудиометрия определила нужно ли ему терапевтическое или хирургическое вмешательство".

Детали: В ответ прокурор отметила, что вопрос со слухом Чауса тянется еще с досудебного расследования, поэтому не факт, что через две недели удастся что-то решить. Прокурор подчеркнула, что может говорить медленно и громко, чтобы обвиняемый все слышал.

В результате судьи решили отчасти удовлетворить просьбу защиты и отложить заседание на неделю.

ЦПК отмечает, что 7 декабря также должно было состояться подготовительное заседание по делу эксруководителя "Укрстроя" Максима Микитася. Слушание тоже было отложено, поскольку в суд не пришел его адвокат Артур Габриелян (адвокат сообщил "Украинской правде", что не пришел по состоянию здоровья). Следующее заседание было назначено на январь 2022 года.

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