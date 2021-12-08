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Ляшко назвал лидеров вакцинации против Covid в Украине

Среда, 8 декабря 2021, 10:24
Виктор Ляшко, фото из Facebook МОЗ

В Киеве полностью вакцинированы против Covid-19 уже 65% киевлян, в Киевской области обе прививки получили почти 49% взрослых жителей, а в остальных регионах менее половины взрослых сделали хотя бы одну прививку.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 8 декабря

Прямая речь: "На сегодняшний день уже три региона пересекли отметку в 50% вакцинированных взрослых украинцев по крайней мере одной дозой. Это город Киев, где первой дозой вакцинировано более 67%, Киевская область – более 55% и Полтавская область – почти 52%.

Уже приблизились к этому показателю Днепропетровская область – 49% и Черкасская область – 47%.

50%-ю отметку с полным курсом вакцинации сегодня преодолели только в городе Киеве, где уже сделали две прививки более 65% киевлян. К этому показателю приближается Киевская область – почти 49%".

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусКиевКиевская областьЛяшко Виктор
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