"Окончательное обвинение": россиянке Сапеге в Беларуси инкриминируют 4 статьи
В Беларуси россиянке Софии Сапеге, задержанной вместе с оппозиционным блоггером Романом Протасевичем в мае, выдвинули окончательное обвинение, ей инкриминируют четыре статья.
Источник: глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора, "БЕЛТА"
Прямая речь Горы: "Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Софьи Сапеги заканчивается, предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса.
Среди них – разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов.
В ближайшее время дело будет предъявлено для ознакомления".
Детали: По уголовному делу, помимо Софьи Сапеги,проходят бывшие сотрудники "Белтелекома", а также другие люди, которые, по словам главы Следкома Беларуси, способствовали "противоправной деятельности, выкладывая персональные данные в незаконные Telegram-каналы".
Предыстория:
- 23 мая самолет "Ryanair" экстренно посадили в аэропорту Минска под предлогом сообщения о минировании, после чего белорусские силовики задержали экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу. Они летели с отдыха в Греции в Литву.
- В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, руководство так называемой "ЛНР" готовится судить Протасевича и якобы получило в Беларуси доказательства его службы в "Азове".
- Сапега проходила по двум уголовным делам: по одному – как подозреваемая в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК Беларуси), по другому – как обвиняемая в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (ч. 3 ст. 130 УК Беларуси). Утверждалось, что она является администратором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", где публиковали персональные данные силовиков.
- Отец Софьи Андре Сапега просил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко встретиться с ним и помиловать его дочь.