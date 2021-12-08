"Окончательное обвинение": россиянке Сапеге в Беларуси инкриминируют 4 статьи

София Сапега, фото из ее Instagram

В Беларуси россиянке Софии Сапеге, задержанной вместе с оппозиционным блоггером Романом Протасевичем в мае, выдвинули окончательное обвинение, ей инкриминируют четыре статья.

Источник: глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора, "БЕЛТА"

Прямая речь Горы: "Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Софьи Сапеги заканчивается, предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса.

Среди них – разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов.

В ближайшее время дело будет предъявлено для ознакомления".

Детали: По уголовному делу, помимо Софьи Сапеги,проходят бывшие сотрудники "Белтелекома", а также другие люди, которые, по словам главы Следкома Беларуси, способствовали "противоправной деятельности, выкладывая персональные данные в незаконные Telegram-каналы".

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