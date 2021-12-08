Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Центр восстановления мира" в Украине презентуют на следующей неделе

Среда, 8 декабря 2021, 15:39
Ирина Верещук, фото из ее Facebook

Украинский национальный центр восстановления мира презентуют 15 декабря, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. 

Источник: телеканал "Дом" в Telegram

Детали: Верещук уточнила, что у ведомства будет задача централизовать и упорядочить процесс документирования фактов нарушений прав человека на временно оккупированных территориях и преступлений, связанных с агрессией РФ.

Также важно сделать этот процесс полным, системным и качественным. 

Этому предшествовало: 11 ноября Верещук анонсировала регистрацию Центра восстановления мира до конца 2021 года. Это элемент Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц на период до 2024 года.

Центр восстановления мира должен заниматься реестрами, сбором фактов нарушений прав людей на временно оккупированных территориях, а затем и юридической помощью людям относительно компенсаций по искам против Российской Федерации.

Верещук рассчитывала, что этот центр сможет заработать в полную силу уже с 2022 года, средства на его деятельность заложены в государственный бюджет.

Темы: реинтеграция ДонбассадеоккупацияВерещук
powered by lun.ua
Главное сегодня

Кличко возмутился, что Ломаченко вышел без флага Украины: Какого черта

Германия блокирует поставки оружия Украине через НАТО – Резников

Путин пожаловался, что Украина не передала РФ зарубежную собственность СССР

Украинский военный подорвался на запрещенной вражеской мине

В толпу в Луцке въехал несовершеннолетний, его пассажиры снимали видео

видео"Ты что, тупой?": появилось новое видео с Гогилашвили - поскандалил с патрульными в Киеве

Все новости...
реинтеграция Донбасса
Новостейщики канала "Дом" получали негласные указания хвалить Зеленского
"Венецианка" рекомендует изменить законопроект о переходном периоде по Крыму и Донбассу
В Кабмине анонсируют бесплатный транспорт на КПВВ с оккупированными территориями
Последние новости
07:49
Война на Донбассе: Оккупанты били из гранатометов и пулеметов
07:20
В Южной Корее протестируют технологию распознавания лиц, чтобы отслеживать больных Covid
06:59
Президент ЮАР заразился Covid
06:00
Южная Корея: Завершение Корейской войны "в принципе" согласовано
04:59
ЮАР — в пятерке стран, где наибольший суточный прирост COVID-случаев
04:00
ВОЗ: "Омикрон" заразнее "Дельты", но вызывает более легкие симптомы
03:00
Взрослым в Британии предложат бустерную COVID-вакцину до конца года
01:56
Австрия ослабила карантинные ограничения для вакцинированных
00:55
Число умерших от Covid в США достигло 800 тысяч
23:58
Кличко возмутился, что Ломаченко вышел без флага Украины: Какого черта
Все новости...