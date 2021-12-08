"Центр восстановления мира" в Украине презентуют на следующей неделе

Украинский национальный центр восстановления мира презентуют 15 декабря, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Источник: телеканал "Дом" в Telegram

Детали: Верещук уточнила, что у ведомства будет задача централизовать и упорядочить процесс документирования фактов нарушений прав человека на временно оккупированных территориях и преступлений, связанных с агрессией РФ.

Также важно сделать этот процесс полным, системным и качественным.

Этому предшествовало: 11 ноября Верещук анонсировала регистрацию Центра восстановления мира до конца 2021 года. Это элемент Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц на период до 2024 года.

Центр восстановления мира должен заниматься реестрами, сбором фактов нарушений прав людей на временно оккупированных территориях, а затем и юридической помощью людям относительно компенсаций по искам против Российской Федерации.

Верещук рассчитывала, что этот центр сможет заработать в полную силу уже с 2022 года, средства на его деятельность заложены в государственный бюджет.