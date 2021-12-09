Сенат США отклонил требование Байдена насчет вакцинации работников частных компаний

Сенат США, контролируемый демократами, отклонил мандат президента Джо Байдена на обязательную вакцинацию или тестирование на COVID-19 работников частных предприятий.

Источник: Reuters, "Голос Америки"

Детали: Инициированный республиканцем Майком Брауном законопроект об отмене требования отменяет административные правила, предписываемые предприятиям, где 100 и более работников, требовать вакцинацию или тестирование на коронавирус.

"За" высказались 52 сенатора, "против" – 48. Отмечается, что документ мог быть принят простым большинством в 51 голос. Два демократа присоединились к 50 республиканцам, которые проголосовали "за".

Теперь этот документ переходит в Палату представителей, возглавляемую демократами, которая вряд ли одобрит его, что означает, что мандат останется в силе.

Предыстория: