Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Генштабе РФ уверяют, что не планируют вторжение в Украину

Четверг, 9 декабря 2021, 13:38
В Генштабе РФ уверяют, что не планируют вторжение в Украину
Валерий Герасимов. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Глава Генерального штаба России Валерий Герасимов утверждает, что СМИ "врут" о планах вторжения России в Украину.

Источник: российское провластное новостное агентство ТАСС со ссылкой на комментарий Герасимова

Прямая речь: "Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью"

Детали: В российском генштабе добавили, что Украина, по их данным, применяет на Донбассе оружие, предоставленное странами НАТО, в том числе американские противотанковые комплексы Javelin и турецкие боевые дроны Bayraktar.

По их мнению, это может привести к провокациям, которые российским военным придется "пресекать".

Предыстория:

  • 7 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели видеоконференцию, на которой обсудили накопление российских войск вблизи украинских границ. Путин сказал, что НАТО "пытается освоить территории" Украины. В то же время Байден заверил, что США применят мощные экономические и политические санкции в случае вторжения России.
  • Источники в американском правительстве сообщали американским журналистам, что проект "Северный поток - 2" остановят в случае полномасштабной войны России против Украины.
  • Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд сказала, что Россия способна сосредоточить вдвое больше войск к украинским границам, чем она могла весной 2021 года.
  • В Кремле не перестают повторять тезисы, что в Украину "завозят" солдат НАТО.
  • 8 декабря Путин назвал провокационным вопрос журналиста о том, собирается ли Россия напасть на Украину.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиявойнаУкраинаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Администрация Байдена не причастна к тайным переговорам с россиянами – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Последние новости
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
Все новости...
Реклама: