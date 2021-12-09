В Генштабе РФ уверяют, что не планируют вторжение в Украину
Глава Генерального штаба России Валерий Герасимов утверждает, что СМИ "врут" о планах вторжения России в Украину.
Источник: российское провластное новостное агентство ТАСС со ссылкой на комментарий Герасимова
Прямая речь: "Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью"
Детали: В российском генштабе добавили, что Украина, по их данным, применяет на Донбассе оружие, предоставленное странами НАТО, в том числе американские противотанковые комплексы Javelin и турецкие боевые дроны Bayraktar.
По их мнению, это может привести к провокациям, которые российским военным придется "пресекать".
Предыстория:
- 7 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели видеоконференцию, на которой обсудили накопление российских войск вблизи украинских границ. Путин сказал, что НАТО "пытается освоить территории" Украины. В то же время Байден заверил, что США применят мощные экономические и политические санкции в случае вторжения России.
- Источники в американском правительстве сообщали американским журналистам, что проект "Северный поток - 2" остановят в случае полномасштабной войны России против Украины.
- Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд сказала, что Россия способна сосредоточить вдвое больше войск к украинским границам, чем она могла весной 2021 года.
- В Кремле не перестают повторять тезисы, что в Украину "завозят" солдат НАТО.
- 8 декабря Путин назвал провокационным вопрос журналиста о том, собирается ли Россия напасть на Украину.