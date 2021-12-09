В Генштабе РФ уверяют, что не планируют вторжение в Украину

Глава Генерального штаба России Валерий Герасимов утверждает, что СМИ "врут" о планах вторжения России в Украину.

Источник: российское провластное новостное агентство ТАСС со ссылкой на комментарий Герасимова

Прямая речь: "Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью"

Детали: В российском генштабе добавили, что Украина, по их данным, применяет на Донбассе оружие, предоставленное странами НАТО, в том числе американские противотанковые комплексы Javelin и турецкие боевые дроны Bayraktar.

По их мнению, это может привести к провокациям, которые российским военным придется "пресекать".

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