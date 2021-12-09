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Кабмин одобрил соглашение с Венгрией о взаимном признании образовательных документов

Четверг, 9 декабря 2021, 14:51

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Венгрии о взаимном признании документов об образовании и научных степенях.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Решение было принято на заседании правительства в четверг. Соответствующее соглашение было подписано 22 июля 2021 года в Киеве.

Благодаря этому соглашению, украинские граждане в Венгрии и венгерские граждане в Украине смогут пользоваться национальными образовательными и научными документами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что это соглашение является важным элементом в решении проблем в сфере образования, которые накопились с Венгрией за последние годы.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто со своей стороны подчеркивал, что подписание соглашения свидетельствует о том, что "нет неразрешимых проблем, только нужно много работать".

Темы: ВенгрияобразованиеМинобразования
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