Франция начала председательство в Совете ЕС

Франция начала свое полугодие председательства в Совете Европейского Союза после Словении и будет занимать эту роль с 1 января по 30 июня 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Девизом, обозначающим ключевые приоритеты, Франция избрала "Восстановление, сила и чувство принадлежности" - восстановление экономики и поддержка экологической и цифровой трансформации, "силу" для защиты и продвижения своих ценностей и интересов, и "ощущение принадлежности" в смысле развития общего европейского видения.

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"Если бы мне нужно было одним предложением описать цели нашего президентства с 1 января по 30 июня, я бы сказал, что нам нужно двигаться от состояния Европы, которая сотрудничает в рамках своих границ, к Европе, которая является мощным игроком в мире, полностью суверенным и свободным решать свою судьбу и делать свой выбор", - заявил ранее президент Эммануэль Макрон, представляя приоритеты французского председательства.

В период председательства Франции в Совете ЕС президент пообещал запустить реформу действующих в Шенгенской зоне правил. Он выступил за создание специального механизма экстренной помощи странам-членам ЕС в случае миграционных кризисов на границах.

Выступая за "стратегический суверенитет" ЕС, Макрон напомнил о концепции автономной системы обороны 27 стран союза, активно продвигаемой Францией. Париж настаивает, что такая система должна являться дополнением, а не альтернативой НАТО.

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Анонсировал президент Франции и активизацию политики по Западным Балканам, призвав ЕС прояснить перспективы европейской интеграции Албании, Боснии, Сербии, Черногории, Северной Македонии и Косово.

В будущем полугодии Франция также намерена достичь прогресса в переговорах по проекту европейского Пакта по миграции и убежищу.

Макрон также предложил "пересмотреть бюджетные рамки" и правила Евросоюза, создав новую модель экономического роста; уделить внимание регулированию цифровой сферы и мерам в рамках Европейского зеленого курса, в том числе созданию механизмов, ограничивающих или вовсе исключающих импорт в ЕС продукции с высоким "углеродным следом".