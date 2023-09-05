Франция осудила удары России по украинской зерновой инфраструктуре

Франция осудила удары по зерновой инфраструктуре в Измаильском районе Одесской области.

Источник: заявление Министерства иностранных дел Франции

Дословно: "Россия продолжает шантажировать глобальную продовольственную безопасность, систематически разрушая транзитные и складские мощности в Украине, препятствуя экспорту зерна и приостанавливая Черноморскую зерновую инициативу, которая позволила отправить 33 миллиона тонн продовольствия в 45 стран, в частности, наиболее уязвимых стран Азии и Африки.

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Как неоднократно заявляла глава МИД Франции Катрин Колонна, эти действия являются военными преступлениями и не останутся безнаказанными. Франция поддерживает и будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется для того, чтобы помочь этой стране обеспечить свою законную оборону, укрепить свою устойчивость и бороться с безнаказанностью за зверства, совершенные Россией".

Предыстория:

В ночь на 3 сентября россияне атаковали 25 ударными беспилотниками "Shahed-136/131" юг Одесской области. Воздушные силы уничтожили 22 БпЛА. Есть попадания в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали, пострадали двое гражданских.

ВИДЕО ДНЯ

В ночь на 4 сентября российские террористы в течение 3,5 часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. 17 дронов сбили силы ПВО, однако есть и попадания.