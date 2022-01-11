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Более 70 самолетов перебрасывали силы ОДКБ в Казахстан – Минобороны России

Вторник, 11 января 2022, 05:15
Более 70 самолетов перебрасывали силы ОДКБ в Казахстан – Минобороны России
скриншом видео Минобороны РФ

Для доставки коллективных так называемых миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан была сформирована воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: " Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан".

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Детали: Как сообщает Минобороны РФ, российские самолеты военно-транспортной авиации также задействованы для оперативной переброски воинских контингентов Беларуси, Таджикистана, Киргизии и Армении.

Дополнительно: В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сообщил, что силы ОДКБ на территории Казахстана насчитывают более 2 тысяч человек и 250 единиц техники.

В состав российских миротворческих сил входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.

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"Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Почему это важно: РФ позиционирует ОДКБ как альтернативу НАТО. Эксперты называют ОДКБ структурой, посредством которой Москва управляет соседними странами. Раньше не было прецедентов, чтобы ОДКБ посылала миротворцев в страны-участницы договора.

Предыстория:

  • Российские самолеты доставили в Казахстан, где власть пытается подавить протесты, технику воздушно-десантных войск и "миротворцев".
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что миротворческий контингент будет находиться в Казахстане "ограниченный период, и после выполнения функций будет выведен из республики".

Напомним:

  • Власти Казахстана заявляют, что им почти удалось подавить протесты в стране – в частности силовики взяли под контроль улицы Алматы. В то же время, утром 7 января возле центральной площади города Алматы еще можно было услышать выстрелы.
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского президента Владимира Путина за содействие в подавлении митингов по всей стране.

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украинская правда
Темы: РосcияКазахстан
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