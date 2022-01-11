Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Понад 70 літаків перекидали сили ОДКБ у Казахстан – Міноборони Росії

Вівторок, 11 січня 2022, 06:15
скриншом відео Міноборони РФ

Для доставки колективних так званих миротворчих сил Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) до Казахстану було сформоване повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 та п'яти Ан-124.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "Створене Міноборони Росії повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 та 5 Ан-124 цілодобово перекидає підрозділи російського контингенту миротворчих сил ОДКБ до Казахстану".

Деталі: Як повідомляють у Міноборони РФ, російські літаки військово-транспортної авіації також задіяні для оперативного перекидання військових контингентів Білорусі, Таджикистану, Киргизії та Вірменії.

До складу російських миротворчих сил входять підрозділи 45-ї окремої бригади спецназу ВДВ, 98-ї повітряно-десантної дивізії ВДВ та 31-ї окремої бригади ВДВ.

"Усі військовослужбовці російського контингенту пройшли спеціальну підготовку та мають реальний бойовий досвід" – ідеться в повідомленні Міноборони Росії.

Додатково: Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у ході позачергової сесії Ради колективної безпеки ОДКБ повідомив, що сили ОДКБ на території Казахстану налічують понад 2 тисячі осіб і 250 одиниць техніки.

Чому це важливо: РФ позиціонує ОДКБ як альтернативу НАТО. Експерти називають ОДКБ структурою, за допомогою якої Москва керує сусідніми країнами. Раніше не було прецедентів, щоб ОДКБ надсилала миротворців до країн-учасниць довогору.

Передісторія:

  • Російські літаки доставили до Казахстану, де влада намагається придушити протести, техніку повітрянодесантних військ та "миротворців".
  • Президент РФ Володимир Путін заявив у понеділок, що миротворчий контингент перебуватиме в Казахстані "обмежений період, і після виконання функцій його виведуть з республіки".

Нагадаємо:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
  • МВС Казахстану повідомляє про тисячі  затриманих людей в результаті масових протестів.

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Навіщо Кремль встановлює контроль над Казахстаном

українська правда
Теми: РосіяКазахстан


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Суд підправив за ґрати водія позашляховика, який жорстоко побив чоловіка

Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус

Загроза війни: США мають 18 сценаріїв, як завдати Росії "госторого болю"

При сходженні на Говерлу загинула туристка, ще двоє постраждали

У Горлівці може статися техногенна катастрофа, в якій звинуватять Україну – розвідка

Шевченка звільнили з італійського "Дженоа"

Усі новини...
Росія
Головні новини понеділка і ночі: 11 мільйонів Порошенка юристам, переговори США та Росії
В МЗС РФ після зустрічі із США назвали умови для подальших переговорів
Новини 10 січня: протести у Казахстані, переговори США та Росії
Останні новини
18:27
У Відні тисячі людей виступили проти обов’язкової вакцинації
17:57
Суд підправив за ґрати водія позашляховика, який жорстоко побив чоловіка
17:36
відеоУ метро Брюсселя чоловік навмисне штовхнув жінку під колеса потяга
17:21
Новий український авіаперевізник припиняє свої рейси
17:15
Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус
17:04
Глава МЗС Канади відвідає Україну
16:51
В наглядову раду Укрпошти шукають незалежних членів
16:38
Загроза війни: США мають 18 сценаріїв, як завдати Росії "госторого болю"
16:07
Глава МЗС Британії: РФ веде кампанію дезінформації, щоб виправдати вторгнення в Україну
15:41
При сходженні на Говерлу загинула туристка, ще двоє постраждали
Усі новини...