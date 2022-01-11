Понад 70 літаків перекидали сили ОДКБ у Казахстан – Міноборони Росії

Для доставки колективних так званих миротворчих сил Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) до Казахстану було сформоване повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 та п'яти Ан-124.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "Створене Міноборони Росії повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 та 5 Ан-124 цілодобово перекидає підрозділи російського контингенту миротворчих сил ОДКБ до Казахстану".

Реклама:

Деталі: Як повідомляють у Міноборони РФ, російські літаки військово-транспортної авіації також задіяні для оперативного перекидання військових контингентів Білорусі, Таджикистану, Киргизії та Вірменії.

До складу російських миротворчих сил входять підрозділи 45-ї окремої бригади спецназу ВДВ, 98-ї повітряно-десантної дивізії ВДВ та 31-ї окремої бригади ВДВ.

"Усі військовослужбовці російського контингенту пройшли спеціальну підготовку та мають реальний бойовий досвід" – ідеться в повідомленні Міноборони Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Додатково: Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у ході позачергової сесії Ради колективної безпеки ОДКБ повідомив, що сили ОДКБ на території Казахстану налічують понад 2 тисячі осіб і 250 одиниць техніки.

Чому це важливо: РФ позиціонує ОДКБ як альтернативу НАТО. Експерти називають ОДКБ структурою, за допомогою якої Москва керує сусідніми країнами. Раніше не було прецедентів, щоб ОДКБ надсилала миротворців до країн-учасниць довогору.

Передісторія:

Російські літаки доставили до Казахстану, де влада намагається придушити протести, техніку повітрянодесантних військ та "миротворців".

Президент РФ Володимир Путін заявив у понеділок, що миротворчий контингент перебуватиме в Казахстані "обмежений період, і після виконання функцій його виведуть з республіки".

Нагадаємо:

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Навіщо Кремль встановлює контроль над Казахстаном