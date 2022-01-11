Понад 70 літаків перекидали сили ОДКБ у Казахстан – Міноборони Росії
Для доставки колективних так званих миротворчих сил Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) до Казахстану було сформоване повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 та п'яти Ан-124.
Джерело: Міноборони РФ
Дослівно: "Створене Міноборони Росії повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 та 5 Ан-124 цілодобово перекидає підрозділи російського контингенту миротворчих сил ОДКБ до Казахстану".
Деталі: Як повідомляють у Міноборони РФ, російські літаки військово-транспортної авіації також задіяні для оперативного перекидання військових контингентів Білорусі, Таджикистану, Киргизії та Вірменії.
До складу російських миротворчих сил входять підрозділи 45-ї окремої бригади спецназу ВДВ, 98-ї повітряно-десантної дивізії ВДВ та 31-ї окремої бригади ВДВ.
"Усі військовослужбовці російського контингенту пройшли спеціальну підготовку та мають реальний бойовий досвід" – ідеться в повідомленні Міноборони Росії.
Додатково: Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у ході позачергової сесії Ради колективної безпеки ОДКБ повідомив, що сили ОДКБ на території Казахстану налічують понад 2 тисячі осіб і 250 одиниць техніки.
Чому це важливо: РФ позиціонує ОДКБ як альтернативу НАТО. Експерти називають ОДКБ структурою, за допомогою якої Москва керує сусідніми країнами. Раніше не було прецедентів, щоб ОДКБ надсилала миротворців до країн-учасниць довогору.
Передісторія:
- Російські літаки доставили до Казахстану, де влада намагається придушити протести, техніку повітрянодесантних військ та "миротворців".
- Президент РФ Володимир Путін заявив у понеділок, що миротворчий контингент перебуватиме в Казахстані "обмежений період, і після виконання функцій його виведуть з республіки".
Нагадаємо:
- Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
- 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан.
- Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
- МВС Казахстану повідомляє про тисячі затриманих людей в результаті масових протестів.
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