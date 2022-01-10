Путин пообещал вывести "миротворцев" из Казахстана, но не говорит – когда

Президент РФ Владимир Путин заявил, что миротворческий контингент будет находиться в Казахстане "ограниченный период, и после выполнения функций будет выведен из республики".

Источник: Путин, выступая выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видео-конференции, цитирует российский ТАСС

Прямая речь: "В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана…. После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будут выведен с территории Казахстана".

Детали: Путин при этом заявил, что миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была "исключительно своевременной и легитимной".

Он сделал акцент на том, что подразделения ОДКБ находятся в Казахстане "на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии с четвертой статьей основополагающего договора по коллективной безопасности 1992 года, в которой предусматривается, что в случае совершения агрессии против любого из государств-участников все остальные страны предоставят необходимую поддержку и помощь, включая военную".

По словам Путина, в телефонных разговорах казахстанский лидер говорил, что "люди звонили ему и просили защитить их от нападения бандитов и террористов".

Дополнительно: В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе этой же внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сообщил, что силы ОДКБ на территории Казахстана насчитывают более 2 тысяч человек и 250 единиц техники.

Почему это важно: РФ позиционирует ОДКБ как альтернативу НАТО. Эксперты называют ОДКБ структурой, посредством которой Москва управляет соседними странами. Раньше не было прецедентов, чтобы ОДКБ посылала миротворцев в страны-участницы договора.

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