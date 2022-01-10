Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин пообещал вывести "миротворцев" из Казахстана, но не говорит – когда

Понедельник, 10 января 2022, 10:55
Путин пообещал вывести миротворцев из Казахстана, но не говорит – когда
Путин и участники сессии Совета по коллективной безопасности ОДКБ. фото Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что миротворческий контингент будет находиться в Казахстане "ограниченный период, и после выполнения функций будет выведен из республики".

Источник: Путин, выступая выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видео-конференции, цитирует российский ТАСС

Прямая речь: "В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана…. После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будут выведен с территории Казахстана".

Реклама:

Детали: Путин при этом заявил, что миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была "исключительно своевременной и легитимной". 

Он сделал акцент на том, что подразделения ОДКБ находятся в Казахстане "на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии с четвертой статьей основополагающего договора по коллективной безопасности 1992 года, в которой предусматривается, что в случае совершения агрессии против любого из государств-участников все остальные страны предоставят необходимую поддержку и помощь, включая военную".

По словам Путина, в телефонных разговорах казахстанский лидер говорил, что "люди звонили ему и просили защитить их от нападения бандитов и террористов".

ВИДЕО ДНЯ

Дополнительно: В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе этой же внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сообщил, что силы ОДКБ на территории Казахстана насчитывают более 2 тысяч человек и 250 единиц техники.

Почему это важно: РФ позиционирует ОДКБ как альтернативу НАТО. Эксперты называют ОДКБ структурой, посредством которой Москва управляет соседними странами. Раньше не было прецедентов, чтобы ОДКБ посылала миротворцев в страны-участницы договора.

Предыстория:

  • Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
  • МВД Казахстана сообщает о тысячах задержанных людей в результате массовых протестов.

Знать больше: Революция или российская оккупация? Что происходит в Казахстане и чего ожидать

Еще не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь введение войск РФ в Казахстан

Зачем Кремль устанавливает контроль над Казахстаном

Темы: КазахстанРосcияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Казахстан
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
Сайт российского телеканала пропаганды "Царьград" заблокировали в Казахстане
Казахстанцев агитируют в российскую армию с помощью интернет-рекламы − Reuters
Последние новости
22:03
СМИ: Спутник показал еще один пораженный корабль в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
Все новости...
Реклама: