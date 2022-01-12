Адвокаты Порошенко требуют заседания суда в день его приезда

Адвокаты Петра Порошенко требуют от Печерского райсуда Киева назначить заседание по делу пятого президента Украины на 17 января, чтобы тот мог добровольно прийти в суд.

Источник: адвокаты Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков на брифинге 12 января

Прямая речь Голованя: "Теперь всем известно, что Петр Порошенко прибывает в Украину 17-го в 9 утра. Мы знаем – эту информацию почему-то скрывает Офис генерального прокурора, почему-то скрывает Печерский суд – что существует решение о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд и существует ходатайство Офиса генпрокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения.

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Мы сегодня обратились в Печерский суд с ходатайством о том, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу народного депутата о рассмотрении подобных ходатайств должны уведомлять заблаговременно. Поэтому мы… требуем назначить судебное заседание на 17 января 2022 года для того, чтобы обеспечить возможность Петру Порошенко по прибытию в Украину прибыть в суд и принять участие в судебном заседании (относительно меры пресечения – ред.).

Никаких оснований для принудительной доставки Петра Порошенко в суд или его задержания в соответствии с законом не существует, потому что он находился в путешествии за пределами Украины и сразу по прибытии в Украину готов добровольно явиться в суд. Не только готов, но и требует от следственного судьи назначить судебное заседание и предоставить ему возможность принять в нем участие".

Детали: Адвокат Новиков подчеркнул, что после отмены неприкосновенности у депутата остается гарантия того, что мера пресечения не может быть назначена тайно.

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По его словам, в "Жулянах" планируется "шоу Порошенко в кандалах".

Новиков призвал дать шанс на цивилизованную дискуссию в зале суда.

Предыстория:

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