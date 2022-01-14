Суд назначил время заседания по Порошенко
Печерский суд Киева назначил на 17 января, в 11:00, заседание, на котором будут избирать меру пресечения бывшему президенту Петру Порошенко по делу о государственной измене.
Источник: сайт Государственного бюро расследований
Детали: Сообщается, что на заседании будет рассмотрено ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.
Суд вызывает на заседание повесткой и самого Порошенко.
В ГБР напомнили, что это касается дела о преступной схеме поставок угля из ОРДЛО и содействия террористам.
Что предшествовало: Ранее уже сообщалось, что 17 января, в день, когда Порошенко обещает вернуться в Украину, ему будут избирать меру пресечения, но времени никто не называл.
В ГБР выражали надежду, что по прилету бывший президент самостоятельно приедет в суд.
Предыстория:
- Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук.
- Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко заявил, что находится за рубежом и вернется в Украину только в январе. Позднее стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.
- Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
- Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.