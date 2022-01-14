Суд назначил время заседания по Порошенко

Печерский суд Киева назначил на 17 января, в 11:00, заседание, на котором будут избирать меру пресечения бывшему президенту Петру Порошенко по делу о государственной измене.

Источник: сайт Государственного бюро расследований

Детали: Сообщается, что на заседании будет рассмотрено ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд вызывает на заседание повесткой и самого Порошенко.

В ГБР напомнили, что это касается дела о преступной схеме поставок угля из ОРДЛО и содействия террористам.

Что предшествовало: Ранее уже сообщалось, что 17 января, в день, когда Порошенко обещает вернуться в Украину, ему будут избирать меру пресечения, но времени никто не называл.

В ГБР выражали надежду, что по прилету бывший президент самостоятельно приедет в суд.

Предыстория: