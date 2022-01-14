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Суд назначил время заседания по Порошенко

Пятница, 14 января 2022, 16:31
петр порошенко, фото Getty Images

Печерский суд Киева назначил на 17 января, в 11:00, заседание, на котором будут избирать меру пресечения бывшему президенту Петру Порошенко по делу о государственной измене.

Источник: сайт Государственного бюро расследований

Детали: Сообщается, что на заседании будет рассмотрено ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд вызывает на заседание повесткой и самого Порошенко.

В ГБР напомнили, что это касается дела о преступной схеме поставок угля из ОРДЛО и содействия террористам.

 
 

Что предшествовало: Ранее уже сообщалось, что 17 января, в день, когда Порошенко обещает вернуться в Украину, ему будут избирать меру пресечения, но времени никто не называл.

В ГБР выражали надежду, что по прилету бывший президент самостоятельно приедет в суд.

Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук.
  • Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко заявил, что находится за рубежом и вернется в Украину только в январе. Позднее стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.
  • Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
  • Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Украинская правда
Темы: Порошенкосударест


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