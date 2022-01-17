Порошенко уверяет, что не говорил с Медведчуком об угле из ОРДО, а Кузяры не знает
Подозреваемый в госизмене пятый президент Петр Порошенко уверяет, что не обсуждал с другими тремя подозреваемыми поставки угля с территории ОРДО.
Источник: интервью Порошенко "Украинской правде"
Детали: По словам Порошенко, он не знал о схеме снабжения угля из ОРДО, хотя раньше его адвокаты в интервью УП рассказывали, что бывший президент был в курсе, но никак не причастен к процессу.
На вопрос, обсуждал ли Порошенко вопрос поставки угля с другими подозреваемыми по делу (пророссийским политиком Виктором Медведчуком, бизнесменом Сергеем Кузярой или экс-министром энергетики Владимиром Демчишиным - ред.), он ответил отрицательно.
Политик заявил, что обсуждал только вопросы энергетической безопасности с правительством, а контакты, поставки и все остальное – не полномочия президента.
Прямая речь: "Если речь идет о каких-то контрактах, каких-то фирмах… Я не знаю. Я с Медведчуком никогда не обсуждал. Я никогда в жизни не видел Кузяру и других. Хотя на сегодняшний день я с удивлением узнал, что его четыре месяца держат в тюрьме под залог миллиард для того, чтобы он дал показания против меня.
Вторая позиция: есть официальное обвинение в государственной измене. Они адвокатам ответили, что уже расследование закончили".
Детали: По мнению Порошенко, его как представителя оппозиции пытаются политтехнологическим приемом привязать к тому, чего нет. В том числе и к пророссийскому Медведчуку.
Что предшествовало: В конце 2021 года Порошенко выписали подозрение в государственной измене. Речь идет об истории 2014-2015 года, когда правительство покупало уголь у шахт, захваченных боевиками.
Схемы, по версии следствия, инициировали российские чиновники. Поставки антрацита, как сказано в подозрении, де-факто финансово поддерживали боевиков.
Кроме Порошенко по делу фигурируют пророссийский нардеп Виктор Медведчук, который вместе с экс-президентом якобы организовывал весь процесс, бизнесмен Сергей Кузяра, которому отводят роль переговорщика, и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.
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