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Порошенко уверяет, что не говорил с Медведчуком об угле из ОРДО, а Кузяры не знает

Понедельник, 17 января 2022, 16:40
фото: FB Порошенко

Подозреваемый в госизмене пятый президент Петр Порошенко уверяет, что не обсуждал с другими тремя подозреваемыми поставки угля с территории ОРДО.

Источник: интервью Порошенко "Украинской правде"

Детали: По словам Порошенко, он не знал о схеме снабжения угля из ОРДО, хотя раньше его адвокаты в интервью УП рассказывали, что бывший президент был в курсе, но никак не причастен к процессу.

На вопрос, обсуждал ли Порошенко вопрос поставки угля с другими подозреваемыми по делу (пророссийским политиком Виктором Медведчуком, бизнесменом Сергеем Кузярой или экс-министром энергетики Владимиром Демчишиным - ред.), он ответил отрицательно.

Политик заявил, что обсуждал только вопросы энергетической безопасности с правительством, а контакты, поставки и все остальное – не полномочия президента.

Прямая речь: "Если речь идет о каких-то контрактах, каких-то фирмах… Я не знаю. Я с Медведчуком никогда не обсуждал. Я никогда в жизни не видел Кузяру и других. Хотя на сегодняшний день я с удивлением узнал, что его четыре месяца держат в тюрьме под залог миллиард для того, чтобы он дал показания против меня.

Вторая позиция: есть официальное обвинение в государственной измене. Они адвокатам ответили, что уже расследование закончили".

Детали: По мнению Порошенко, его как представителя оппозиции пытаются политтехнологическим приемом привязать к тому, чего нет. В том числе и к пророссийскому Медведчуку.

Что предшествовало: В конце 2021 года Порошенко выписали подозрение в государственной измене. Речь идет об истории 2014-2015 года, когда правительство покупало уголь у шахт, захваченных боевиками.

Схемы, по версии следствия, инициировали российские чиновники. Поставки антрацита, как сказано в подозрении, де-факто финансово поддерживали боевиков.

Кроме Порошенко по делу фигурируют пророссийский нардеп Виктор Медведчук, который вместе с экс-президентом якобы организовывал весь процесс, бизнесмен Сергей Кузяра, которому отводят роль переговорщика, и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

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Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. 
  • Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
  • 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене. 
  • 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд. "Украинская правда" ведет онлайн о событиях вокруг возвращения политика в Киев и судебного заседания.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоМедведчукгосизменаугольОфис генпрокурора


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