Порошенко знал о поставках угля из ОРДЛО, но участия в этом не принимал – адвокаты

Защитники пятого президента Петра Порошенко рассказывают, что предыдущий президент знал о закупке угля из ОРДЛО, но никоим образом не принимал в этом участия.

Источник: интервью защитников Порошенко Ильи Новикова и Игоря Голованя "Украинской правде"

На вопрос, участвовал ли Порошенко в организации закупок с ОРДЛО и в какой степени, его адвокаты ответили отрицательно.

Прямая речь Новикова: "Нет. Ни в коей мере".

Прямая речь Голованя: "Это не в его компетенции. Есть президент, который в пределах своих полномочий поставил задачу, озвучил их для органов, которые должны этим заниматься".

Детали: По словам Голованя, Порошенко во время каденции дал задачу обеспечить страну энергией, а СНБО, премьер-министр и руководители правоохранительных органов – "это услышали и выполняли то, что предусмотрено законодательством".

Головань заявил, что Порошенко не обсуждал с руководителями Центрэнерго, Минэнерго поставки угля из ОРДЛО, но знал об этом.

Прямая речь Голованя: "Он не "не знал", однако не занимался этим, поскольку это не его функция. Информацией о том, что происходит, он владел".

Также адвокаты отметили, что Порошенко не согласовывал закупки, но и не выступал против, потому что "не должен" был этого делать.

Прямая речь Новикова: "Порошенко – президент. Он не может рулить Кабмином и даже министром, которого вы считаете (показывает руками жест кавычек – ред.) с орбиты Порошенко. Он не может ими рулить. Потому что, когда он это делает, все вылезает на поверхность".

Детали: Кроме того, по словам Новикова, экс-министр энергетики Владимир Демчишин все делал законно.

Прямая речь: "Демчишин сделал правильно – сказал, вот у нас есть эти две шахты, из которых боевики готовы отпускать уголь. Но если они хотят что-то получать за этот уголь, то получать они будут только на нашей территории в белую... По моему. мнение, Демчишин все сделал совершенно правильно. Он предотвратил именно финансирование террористов".

Что было раньше: Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Его вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко на это заявил, что вернется в Украину в первой половине января и тогда поговорят.

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