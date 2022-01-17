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Порошенко запевняє, що не говорив з Медведчуком про вугілля з ОРДО, а Кузяри не знає

Понеділок, 17 січня 2022, 15:40
Порошенко запевняє, що не говорив з Медведчуком про вугілля з ОРДО, а Кузяри не знає
фото: FB Порошенка

Підозрюваний у держзраді п’ятий президент Петро Порошенко запевняє, що не обговорював із іншими трьома підозрюваними поставки вугілля з території ОРДО.

Джерело: інтерв’ю Порошенка "Українській правді"

Деталі: За словами Порошенка, він не знав про схему постачання вугілля з ОРДО, хоча раніше його адвокати в інтерв’ю УП розповідали, що колишній президент був у курсі, але ніяк не причетний до процесу.

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На питання, чи обговорював Порошенко питання постачання вугілля з іншими підозрюваними у справі (проросійським політиком Віктором Медведчуком, бізнесменом Сергієм Кузярою чи ексміністром енергетики Володимиром Демчишиним - ред.), він відповів заперечно.

Політик заявив, що обговорював лише питання енергетичної безпеки з урядом, а контакти, поставки і все інше – не є повноваженнями президента.

Пряма мова: "Якщо йдеться про якісь контракти, якісь фірми… Я не знаю. Я з Медведчуком ніколи не обговорював. Я ніколи в житті не бачив Кузяру та інших. Хоча на сьогоднішній день я з подивом дізнався, що його чотири місяці тримають у в’язниці під заставу мільярд для того, щоб він дав покази проти мене. 

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Друга позиція: є офіційне звинувачення у державній зраді. Вони адвокатам відповіли, що вже і розслідування закінчили".

Деталі: На думку Порошенка, його, як представника опозиції, намагаються політтехнологічним прийомом прив’язати до того, чого немає. Зокрема і до проросійського Медведчука.

Що передувало: В кінці 2021 року Порошенку виписали підозру в державній зраді. Йдеться про історію 2014-2015 року, коли уряд купував вугілля у шахт, захоплених бойовиками.

Схеми, за версією слідства, ініціювали російські високопосадовці. Поставки антрациту, як зазначено у підозрі, де факто фінансово підтримували бойовиків. 

Крім Порошенка у справі фігурують проросійський нардеп Віктор Медведчук, який разом із експрезидентом нібито організовував весь процес, бізнесмен Сергій Кузяра, якому відводять роль перемовника, та ексміністр енергетики Володимир Демчишин.

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Передісторія:

  • П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
  • 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
  • 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду. "Українська правда" веде онлайн щодо подій навколо повернення політика в Київ та судового засідання.

Українська правда
Теми: ПорошенкоМедведчукдержзрадавугілляОфіс генпрокурора
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