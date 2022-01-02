Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Турция намерена обеспечить все уголки страны своим черноморским газом

Воскресенье, 2 января 2022, 10:59
Буровые суда на газовом месторождении "Сакарья", фото Anadolu Agency/Getty Images

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил, что в 2022 году природный газ из месторождения "Сакарья", обнаруженного недавно в Черном море, будет поступать во все уголки страны.

Источник: DW со ссылкой на турецкое агентство Anadolu

Детали: Денмез 31 декабря посетил завод по переработке природного газа "Филиос", строящийся на севере Турции.

По оценке главы турецкого Минэнерго, предприятие такого масштаба и мощности займет первое место в Европе.

Промышленный комплекс рассчитывается ввести в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. После подключения этого объекта к турецкой распределительной системе черноморский газ будет использоваться во всех уголках Турции.

Прямая речь чиновника: "Газ из Черного моря будет поступать на сушу. Начальная мощность завода составит десять миллионов кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 миллионов кубометров".

Предыстория: Черноморское месторождение природного газа "Сакарья" сможет обеспечить почти треть внутренних потребностей Турции. Это должно произойти, когда производственная мощность достигнет своего максимума к 2027 году.

Темы: газТурция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: задержание украинского режиссера, заявление "ядерных" стран

"Газпром" втрое снизил транзит газа через Украину в Словакию

Медведчук посетовал, что его дочери аннулировали визу для учебы в Швейцарии

Россия, США, Китай, Британия и Франция заявили о недопущении ядерной войны

Украинского режиссера по запросу России задержали в Италии. МИД пытается его освободить

Зеленский поручил создать несколько природных парков и расширить существующие

Все новости...
газ
Прокачка газа через Украину в направлении Словакии на близком к минимальному уровне
Частных газодобытчиков обязали продавать 20% газа на бирже
Кабмин ограничил наценку на поставку газа производителям социальных продуктов: кто это
Последние новости
08:00
Главные новости понедельника и ночи: задержание украинского режиссера, заявление "ядерных" стран
07:20
Штаб ООС: Состояние раненого украинского бойца – тяжелое
06:48
За сутки в мире коронавирусом заразились более 1,3 миллиона человек
05:58
В Китае город закрыли на карантин из-за 3 случаев Covid
04:58
США оставят закрытыми почти 3 тысячи школ из-за распространения "омикрона"
03:56
В Израиле разбился военный вертолет, двое погибших
02:58
Президента Бразилии госпитализировали, его состояние стабильное
02:26
Израиль открывает границы для иностранных туристов, но не всех
01:31
фотоЗдание парламента ЮАР охватил новый пожар
00:59
Провинция Канады через "омикрон" закрывает школы, рестораны и тренажерные залы
Все новости...