Турция намерена обеспечить все уголки страны своим черноморским газом

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил, что в 2022 году природный газ из месторождения "Сакарья", обнаруженного недавно в Черном море, будет поступать во все уголки страны.

Источник: DW со ссылкой на турецкое агентство Anadolu

Детали: Денмез 31 декабря посетил завод по переработке природного газа "Филиос", строящийся на севере Турции.

По оценке главы турецкого Минэнерго, предприятие такого масштаба и мощности займет первое место в Европе.

Промышленный комплекс рассчитывается ввести в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. После подключения этого объекта к турецкой распределительной системе черноморский газ будет использоваться во всех уголках Турции.

Прямая речь чиновника: "Газ из Черного моря будет поступать на сушу. Начальная мощность завода составит десять миллионов кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 миллионов кубометров".

Предыстория: Черноморское месторождение природного газа "Сакарья" сможет обеспечить почти треть внутренних потребностей Турции. Это должно произойти, когда производственная мощность достигнет своего максимума к 2027 году.