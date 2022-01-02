Стало известно имя бойца, погибшего 31 декабря

31 декабря в результате вражеских обстрелов погиб военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ младший сержант Станислав Богуславский.

Источник: командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

Дословно: "С грустью сообщаем, 31.12.2021 года в результате вражеского обстрела получил ранение не совместимое с жизнью военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины младший сержант Богуславский Станислав Андреевич".

Что предшествовало: 31 декабря на Донбассе погиб украинский военный – он получил ранение, несовместимое с жизнью.