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Стало известно имя бойца, погибшего 31 декабря

Воскресенье, 2 января 2022, 15:52
Стало известно имя бойца, погибшего 31 декабря
фото: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

31 декабря в результате вражеских обстрелов погиб военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ младший сержант Станислав Богуславский.

Источник: командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

Дословно: "С грустью сообщаем, 31.12.2021 года в результате вражеского обстрела получил ранение не совместимое с жизнью военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины младший сержант Богуславский Станислав Андреевич".

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Что предшествовало: 31 декабря на Донбассе погиб украинский военный – он получил ранение, несовместимое с жизнью.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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