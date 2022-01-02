Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Стало известно имя бойца, погибшего 31 декабря

Воскресенье, 2 января 2022, 16:52
фото: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

31 декабря в результате вражеских обстрелов погиб военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ младший сержант Станислав Богуславский.

Источник: командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

Дословно: "С грустью сообщаем, 31.12.2021 года в результате вражеского обстрела получил ранение не совместимое с жизнью военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины младший сержант Богуславский Станислав Андреевич".

Что предшествовало: 31 декабря на Донбассе погиб украинский военный – он получил ранение, несовместимое с жизнью.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
powered by lun.ua
Главное сегодня

Германия больше готова поддержать членство Украины в ЕС, чем в НАТО – посол

исправлено Прокурор отозвал ходатайство об аресте по делу Порошенко, ГБР отрицает, что речь об экс-президенте

инфографика Минздрав разрешил комбинировать CoronaVac с другими вакцинами

ВИДЕОВ "Дія" запустили push-сообщения о проверке кредитной истории граждан

30-тысячный Трускавец отключили от водоснабжения

фотоЗеленский приехал в Буковель и остановился в одной гостинице с Коломойским

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Умер раненый 27 декабря 20-летний боец
В первый день года оккупанты четыре раза срывали "тишину"
31 декабря на Донбассе погиб украинский военный
Последние новости
00:26
Главный дипломат ЕС прибыл в Украину
23:29
фото, видео, дополнено В Алматы и на западе Казахстана ввели чрезвычайное положение
23:11
Главные новости Европы: экстренная встреча НАТО, приговор за "ДНР" в Чехии, выплаты за сбитый самолет МАУ
23:00
Ермак рассказал, о чем говорил с представителями Франции и Германии
22:37
Британия впервые зарегистрировала более 200 тысяч заражений коронавирусом
21:49
"Газовые протесты" в Казахстане: в Алматы полторы сотни задержанных
21:37
Германия больше готова поддержать членство Украины в ЕС, чем в НАТО – посол
20:55
Столтенберг рассказал, о чем будут говорить на Совете НАТО-Россия
20:17
Посол в Германии: споры в новом правительстве о "Северном потоке" – это шанс для Украины
20:02
исправлено Прокурор отозвал ходатайство об аресте по делу Порошенко, ГБР отрицает, что речь об экс-президенте
Все новости...