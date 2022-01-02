Стало відоме ім’я бійця, який загинув 31 грудня

31 грудня внаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ молодший сержант Станіслав Богуславський.

Джерело: командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Дослівно: "Із сумом повідомляємо, 31.12.2021 року внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення не сумісне з життям військовослужбовець 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України молодший сержант Богуславський Станіслав Андрійович".

Реклама:

Що передувало: 31 грудня на Донбасі загинув український військовий – він дістав поранення, несумісне з життям.