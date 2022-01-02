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На Новый год в столице от коронавируса скончались 11 больных

Воскресенье, 2 января 2022, 17:52
На Новый год в столице от коронавируса скончались 11 больных
фото Эльдара Сарахмана, УП

В течение 1 января в Киеве обнаружили 277 случаев коронавируса, 11 больных скончались и 231 – выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы за сутки 13 больных коронавирусом и 79 человек с подозрением на Covid и пневмониями.

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Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском (64), Днепровском (38) и Дарницком (33) районах.

Среди новых больных – 162 женщины в возрасте от 19 до 90 лет, 107 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 4 девочки от 6 до 11 лет и 4 мальчика от 5 месяцев до 15 лет.

Среди умерших – 5 женщин от 62 до 90 лет и 6 мужчин от 59 до 77 лет.

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Всего с начала пандемии в Киеве выявили 333 189 случаев коронавируса, умерли 8210 больных, выздоровели 314 278 человек.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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