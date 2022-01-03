Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Пентагона заразился Covid

Понедельник, 3 января 2022, 02:57
Глава Пентагона заразился Covid
фото: twitter главы Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в воскресенье получил положительный тест на COVID-19, при этом болеет с легкими симптомами.

Источник: Reuters

Детали: Новости о положительном тесте Остина появились, когда Пентагон на прошлой неделе ужесточил ограничения в своей штаб-квартире из-за беспокойства по поводу варианта Omicron, приведшего к резкому росту заражений COVID-19 во всем мире.

Реклама:

Полностью вакцинированный Остин заявил, что последний раз встречался с президентом США Джо Байденом 21 декабря, более чем за неделю до того, как у него появились симптомы.

"Как мне объяснил мой врач, мой статус полностью вакцинированого — и ревакцинация, которую я получил в начале октября — сделали болезнь гораздо легче, чем она могла бы быть", — отметил Остин.

Глава Пентагона сказал, что решил сдать тест после того, как у него появились симптомы во время отпуска, который он проводил дома.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
Армения анонсировала совместные с США военные учения
Пентагон этой ночью испытывает межконтинентальную баллистическую ракету 
В Белом доме увидели действие санкций из-за переговоров России с КНДР
Последние новости
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: