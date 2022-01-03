Глава Пентагона заразился Covid

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в воскресенье получил положительный тест на COVID-19, при этом болеет с легкими симптомами.

Источник: Reuters

Детали: Новости о положительном тесте Остина появились, когда Пентагон на прошлой неделе ужесточил ограничения в своей штаб-квартире из-за беспокойства по поводу варианта Omicron, приведшего к резкому росту заражений COVID-19 во всем мире.

Полностью вакцинированный Остин заявил, что последний раз встречался с президентом США Джо Байденом 21 декабря, более чем за неделю до того, как у него появились симптомы.

"Как мне объяснил мой врач, мой статус полностью вакцинированого — и ревакцинация, которую я получил в начале октября — сделали болезнь гораздо легче, чем она могла бы быть", — отметил Остин.

Глава Пентагона сказал, что решил сдать тест после того, как у него появились симптомы во время отпуска, который он проводил дома.