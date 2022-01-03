Штаб: В зоне ООС больше суток – "тишина"
Понедельник, 3 января 2022, 06:12
В течение суток 2 января и на утро 3 января со стороны пророссийских наемников нарушений "тишины" не зафиксировано.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В течение суток 2 января и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".
Напомним: 1-го января скончался 20-летний коростенец Игорь Тычина, раненый снайпером в районе ООС 27 декабря.
Украинская правда