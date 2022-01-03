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Минск выразил протест Украине из-за марша Бандеры с участием белорусской оппозиции

Понедельник, 3 января 2022, 17:34

Посольство Беларуси в Киеве направило ноту в МИД Украины с осуждением марша ко дню рождения лидера ОУН Степана Бандеры 1 января.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном 3 января заявлении посольства.

"Посольством Беларуси в Украине направлена Нота в МИД Украины с осуждением состоявшегося 1 января 2022 г. при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха в националистическом марше", - говориться в заявлении.

В ноте отмечается, что в сердцах белорусов "откликаются болезненной болью возмутительные попытки героизировать коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа".

"Безнаказанное чествование идейными наследниками кровавых палачей Хатыни и тысяч других белорусских городов и деревень своих "героев"-убийц является ничем иным как оскорблением памяти наших предков, павших в смертном бою за свободу и независимость белорусского народа", - заявили в белорусском дипведомстве.

Посольство выразило решительный протест "в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины".

1 января по центру Киева прошел несколькотысячный марш ко дню рождения проводника ОУН Степана Бандеры. Мероприятия по случаю дня рождения Степана Бандеры прошли в 20 регионах Украины.

Темы: БеларусьБандера
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